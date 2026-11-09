به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس،جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فاجعه انسانی در نوار غزه در پی جنگ نسل‌کشی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و امکانات زندگی همچنان ادامه دارد و با فرارسیدن فصل زمستان، رنج و مشکلات ساکنان و آوارگان این منطقه تشدید شده است.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که رژیم اشغالگر به‌صورت سازمان‌یافته به مدیریت و دامن‌زدن به فاجعه انسانی در نوار غزه ادامه می‌دهد و در چارچوب جنگ نسل‌کشی جاری، در پی عمیق‌تر کردن بحران و طولانی‌کردن آن است؛ اقدامی که به گفته این جنبش، با هدف درهم‌شکستن اراده مردم فلسطین و نابودی امکانات زندگی در این منطقه صورت می‌گیرد، آن هم در شرایطی که توافق آتش‌بس امضا شده است.

این جنبش رفتار رژیم اشغالگر را جنایت جنگی تمام‌عیار توصیف و اعلام کرد: این اقدامات با نقض آشکار مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هدف قرار دادن نظام‌مند نیازهای اساسی غیرنظامیان، تشدید محاصره و جلوگیری از عملیات امدادرسانی همراه است؛ آن هم در شرایطی که وضعیت انسانی در غزه فاجعه‌بار است و حملات هوایی و یورش‌ها علیه غیرنظامیان همچنان ادامه دارد.

حماس از جامعه جهانی خواست فورا برای پایان‌دادن به این فاجعه انسانی که جان صدها هزار نفر را تهدید می‌کند، اقدام کند و همه ابزارهای فشار و پاسخ‌گویی را به کار گیرد.

این جنبش همچنین خواستار وادار کردن رژیم اشغالگر به رفع محاصره نوار غزه، تضمین ورود مستمر کمک‌ها و محموله‌های بشردوستانه و پاسخگو کردن رهبران آن به‌عنوان جنایتکاران جنگی شد.

در بخش دیگری از بیانیه، حماس از ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان سراسر جهان خواست تحرکات مردمی در خیابان‌ها و میدان‌ها را گسترش دهند و فشارها برای پایان‌دادن به محاصره و توقف نسل‌کشی در نوار غزه را ادامه دهند.

این جنبش همچنین از مشارکت گسترده صدها هزار شهروند هلندی در تظاهرات بزرگ شهر آمستردام در حمایت از مردم غزه قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم چنین برنامه‌هایی تا توقف حملات و پایان اشغالگری تأکید کرد.