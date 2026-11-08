به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های جوی، مخاطرات ناشی از بارندگی‌های فصل پاییز و زمستان و تأثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو، اقدامات پیشگیرانه برای اجرای طرح راهداری زمستانی و خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ۲۵ راهدارخانه بین‌راهی، ۸ راهدارخانه سیار و ۴۵ گشت راهداری در سطح استان آماده خدمت‌رسانی هستند و تاکنون ۱۰۰۰ تن نمک در ۱۳ سوله ذخیره‌سازی شده است.

عبداللهی، از کاربران جاده‌ای خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، در حفظ ایمنی تردد مشارکت کنند و پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه پاسخگویی ۱۴۱ تماس بگیرند.