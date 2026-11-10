ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش کامل ۸۴۰ نیروی راهدار در قالب ۷۵ اکیپ عملیاتی، همراه با ۳۷۲ دستگاه ماشین‌آلات و ۶۸ راهدارخانه، برای مقابله با بارش‌های پاییزی و زمستانی و تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: تمامی ظرفیت‌های انسانی، تجهیزاتی و عملیاتی استان برای تأمین ایمنی و باز نگه‌داشتن محورهای مواصلاتی بسیج شده است.

وی با اشاره به آغاز فصل بارش‌ها و ضرورت آمادگی حداکثری مجموعه راهداری اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان‌غربی و احتمال بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مستمر به کاربران جاده‌ای اندیشیده شده و نیروهای راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شکری افزود: در همین راستا، ۸۴۰ نفر نیروی راهدار در قالب ۷۵ اکیپ عملیاتی با استقرار در محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان، آماده اجرای عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی، بازگشایی مسیرها و رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی و کولاک هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به ظرفیت زیرساختی و تجهیزاتی استان تصریح کرد: ۶۸ راهدارخانه و پایگاه راهداری ثابت و سیار در سطح استان تجهیز شده و ۳۷۲ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک نیز برای انجام عملیات راهداری زمستانی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شکری با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان تحت پوشش عملیات راهداری زمستانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر وضعیت راه‌ها را پایش می‌کنند تا در صورت بروز شرایط نامساعد جوی، اقدامات لازم برای جلوگیری از انسداد مسیرها و تسهیل تردد وسایل نقلیه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی ادامه داد: پیش از آغاز فصل بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه متعددی از جمله آماده‌سازی ماشین‌آلات، تجهیز راهدارخانه‌ها، تأمین و ذخیره‌سازی بیش از ۴۵ هزار تن شن و نمک، بازدید از پل‌ها، ابنیه فنی و آبروها و شناسایی و رفع نقاط مستعد انسداد در محورهای استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای در فصل زمستان گفت: رعایت مقررات رانندگی، پرهیز از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌های شدید و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ، نقش مهمی در کاهش حوادث و جلوگیری از گرفتار شدن خودروها در محورهای برف‌گیر دارد.

شکری از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ یا مراجعه به درگاه‌های اطلاع‌رسانی این سامانه، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با رعایت توصیه‌های ایمنی، زمینه سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای فراهم کنند.