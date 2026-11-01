به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای گسترده عملیات روکش آسفالت، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان کرمان طی هفت‌ ماهه امسال گفت: در راه‌های شریانی و اصلی استان کرمان، ۴۴۲ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، ۱۴۸ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و ۲۱۸ کیلومتر عملیات لکه‌گیری اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۱۹۳ کیلومتر درزگیری برای نگهداری و افزایش عمر آسفالت راه‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس عملکرد تجمیعی هفت‌ماهه راه‌های روستایی و فرعی استان کرمان شمال، ۱۲۲ کیلومتر راه روستایی احداث، ۸۳ کیلومتر از راه‌های روستایی و ۱۶۳ کیلومتر از راه‌های فرعی روکش آسفالت شده است.

عبداللهی، ادامه داد: در همین مدت، عملیات زیرسازی ۲۲۳ کیلومتر راه روستایی انجام و ۱۲۵ باب ابنیه فنی در مسیرهای روستایی احداث شده است.

وی هدف از اجرای این اقدامات را ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی، تسهیل دسترسی روستاها، افزایش دوام روسازی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان عنوان کرد.