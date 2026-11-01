  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر روکش و بهسازی راه‌های فرعی در کرمان

اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر روکش و بهسازی راه‌های فرعی در کرمان

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان از اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر عملیات روکش و بهسازی راه‌های فرعی استان کرمان در هفت‌ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای گسترده عملیات روکش آسفالت، بهسازی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان کرمان طی هفت‌ ماهه امسال گفت: در راه‌های شریانی و اصلی استان کرمان، ۴۴۲ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، ۱۴۸ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و ۲۱۸ کیلومتر عملیات لکه‌گیری اجرا شده است.

وی افزود: همچنین ۱۹۳ کیلومتر درزگیری برای نگهداری و افزایش عمر آسفالت راه‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس عملکرد تجمیعی هفت‌ماهه راه‌های روستایی و فرعی استان کرمان شمال، ۱۲۲ کیلومتر راه روستایی احداث، ۸۳ کیلومتر از راه‌های روستایی و ۱۶۳ کیلومتر از راه‌های فرعی روکش آسفالت شده است.

عبداللهی، ادامه داد: در همین مدت، عملیات زیرسازی ۲۲۳ کیلومتر راه روستایی انجام و ۱۲۵ باب ابنیه فنی در مسیرهای روستایی احداث شده است.

وی هدف از اجرای این اقدامات را ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی، تسهیل دسترسی روستاها، افزایش دوام روسازی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان عنوان کرد.

کد مطلب 6996874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها