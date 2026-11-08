به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس ایران هم‌سو با تحقق سیاست‌های کلان سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر توسعه ابزارهای نوین مالی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه و ارتقای سطح سواد مالی عمومی، محور برنامه‌های خود را برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اعلام کرد.

براساس اعلام فرابورس، با هدف بهره‌مندی حداکثری مخاطبان تخصصی و عمومی، آیین‌های رونمایی و کارگاه‌های آموزشی در ایام نمایشگاه برگزار می‌شود. همچنین در تمامی روزهای برگزاری نمایشگاه، میزهای مشاوره تخصصی با حضور کارشناسان این شرکت و نمایندگان ارکان بازار دایر خواهد بود.

رونمایی از سامانه تعاملی تأمین مالی فرابورس

آیین رونمایی از سامانه تعاملی تأمین مالی اولین برنامه فرابورس در هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی است که روزچهارشنبه ۲۷ آبان برگزارمی‌شود.

این سامانه اطلاعات کلیدی هر ابزار تأمین مالی از جمله شرایط استفاده، مدارک مورد نیاز، مراحل اجرایی و مزایا را در اختیار متقاضیان تأمین مالی، نهادهای مالی و دیگر علاقه‌مندان برای تصمیم‌گیری و انتخاب روش مناسب تأمین مالی قرار می‌دهد.

کارگاه تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

کارگاه تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه دومین برنامه فرابورس است که روز چهارشنبه ۲۷ آبان برگزار خواهد شد. در این کارگاه علی‌رضا علی‌زاده، رییس اداره مبارزه با پولشویی، آخرین الزامات قانونی، شاخص‌های شناسایی معاملات مشکوک، مسئولیت‌های نهادهای مالی و راهکارهای عملیاتی پیشگیری از تخلفات ویژه کارگزاری‌ها، نهادهای مالی و حسابرسان را تبیین می‌کند.

کارگاه تخصصی آشنایی با انواع روش‌های تأمین مالی جمعی

سومین برنامه فرابورس، برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با انواع روش‌های تأمین مالی جمعی است که روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان پذیرای علاقه‌مندان در نمایشگاه صنعت مالی است. در این کارگاه آخرین ضوابط و مدل‌های اجرایی کرادفاندینگ با مشارکت نمایندگان سکوهای عامل و ارکان، و انتقال تجربیات عملی در ارزیابی طرح‌ها، تضامین و جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی می‌شود.

رونمایی از مجموعه بروشورهای تأمین مالی

آیین رونمایی از مجموعه بروشورهای تأمین مالی فرابورس چهارمین برنامه فرابورس است که روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان در هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی برگزار می‌شود. در این آیین، میثم زارع‌زاده مدیر ابزارها و نهادهای فرابورس، مجموعه مستندات و راهنمای کاربردی گام‌به‌گام ابزارهای مختلف تأمین مالی در فرابورس را تشریح می‌کند. هم‌چنین در آیین، نشست پرسش و پاسخ عملیاتی نیز برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کارگاه آموزشی آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنجمین و آخرین برنامه فرابورس در نمایشگاه صنعت مالی است که روز جمعه ۲۹ آبان برگزار می‌شود. این کارگاه به معرفی سازوکار و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد.