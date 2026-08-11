به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه «نظام‌ مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال» با حضور اعضای شورای سیاست گذاری و نمایندگان بورس های چهارگانه، کانون های بازار سرمایه و شرکت های زیرمجموعه به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی رویکردها و برنامه‌های دوره جدید نمایشگاه، بر ضرورت برگزاری متفاوت، پرقدرت و اثرگذار این رویداد با مشارکت گسترده بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید شد. حاضران در جلسه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که دوره هجدهم باید فراتر از یک گردهمایی تخصصی، به بستری برای ارتباط مستقیم‌تر صنعت مالی با جامعه، معرفی ظرفیت‌های جدید و شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی تبدیل شود.

لعلی، رئیس روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تغییر رویکرد نمایشگاه در دوره پیش‌رو گفت: نمایشگاه امسال قرار است با رویکردی متفاوت برگزار شود و در کنار حفظ ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، از تمرکز صرف بر فضای B۲B ارتباط گسترده‌تری با مخاطبان عمومی و فضای B۲C برقرار کند.

وی همچنین از استقبال گسترده گروه های مالی برای حضور در نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد که اکثر کارگزاری‌ها برای مشارکت در این دوره اعلام آمادگی کرده‌اند. به گفته وی، با توجه به محوریت و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید، انتظار می‌رود نمایشگاه امسال با مشارکت گسترده و فضای پرشورتری برگزار شود.

در ادامه این جلسه، مریم آقایی رئیس روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به شرایط ویژه کشور و پیامدهای دو جنگ اخیر، بر ضرورت توجه به مفهوم «بازسازی» در طراحی محورها و برنامه‌های نمایشگاه تأکید کرد.

وی تاکید کرد موضوع بازسازی و نقش نظام مالی در تقویت و احیای ظرفیت‌های اقتصادی کشور به یکی از محورهای مورد توجه نمایشگاه تبدیل شود تا این رویداد بتواند متناسب با شرایط روز کشور، خروجی ملموس و مؤثری داشته باشد.

لیاقت‌ورز رئیس روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر اهمیت افزایش جذابیت نمایشگاه برای عموم مردم، اظهار کرد که یکی از اهداف مهم دوره جدید، گسترش دامنه مخاطبان و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان مردم و ارکان نظام مالی کشور است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای جانبی متعدد توسط ستاد برگزاری افزود: نمایشگاه امسال باید فضایی پویا و نتیجه‌محور داشته باشد؛ فضایی که در آن شاهد رونمایی از محصولات، خدمات و راهکارهای جدید، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری (MOU) و شکل‌گیری تعاملات جدید میان مجموعه‌های حاضر باشیم.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، هجدهمین دوره نمایشگاه «نظام‌ مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال» قرار است با حضور گسترده ارکان دولتی و خصوصی فعال در حوزه‌های بورس، بانک، بیمه، سرمایه‌گذاری، فین‌تک و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار شود.

تغییر رویکرد نمایشگاه از یک رویداد عمدتاً تخصصی به بستری برای تعامل همزمان B۲B و B۲C، حضور گسترده نهادهای مالی، برنامه‌ریزی برای مشارکت پررنگ کارگزاری‌ها، برگزاری رویدادهای جانبی، رونمایی از خدمات و محصولات جدید و فراهم کردن زمینه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های تازه، از مهم‌ترین محورهایی است که برای دوره هجدهم مورد تأکید قرار گرفته است.

مجموع این برنامه‌ها نشان می‌دهد دوره جدید نمایشگاه با هدف ایجاد یک تحول جدی در ساختار و محتوای رویداد در حال شکل‌گیری است؛ رویدادی که قرار است با هم‌افزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و مجموعه گسترده‌ای از نهادها و فعالان بخش خصوصی، تصویری جامع‌تر از ظرفیت‌ها، تحولات و آینده نظام مالی و سرمایه‌گذاری کشور ارائه کند.

جزییات برگزاری نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت های دیجیتال ایران (افکس ۲۰۲۶) از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجرای شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و بار دیگر مهم ترین بازیگران اقتصاد، بازار سرمایه، صنعت بانکداری، بیمه و فناوری های مالی را زیر یک سقف گرد هم می آورد.

این رویداد نه تنها ویترین توانمندی های نظام مالی و زیرساخت های دیجیتال کشور، بلکه بستری راهبردی برای توسعه اقتصاد، تقویت سرمایه گذاری، گسترش نوآوری، افزایش تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای مالی و سیاست گذاران اقتصادی و ترسیم آینده اقتصاد هوشمند ایران خواهد بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.