نمایشگاه بزرگ بورس، بانک و بیمه؛ فرصتی برای ترسیم آینده بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ستاد برگزاری رویداد، سیزدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با شعار «خلق آینده» و با هدف برگزاری هرچه بهتر و مؤثرتر، همزمان با آغاز شصتمین سال فعالیت بورس، از ۱۵ لغایت ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این رویداد که با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مرکز نمایشگاه‌ و همایش بین‌المللی ایران‌مال برگزار خواهد شد، تلاش شده با تغییر زمان برگزاری، زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، حضور گسترده‌تر ارکان بازارهای مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این رویداد فراهم شود.

سیزدهمین دوره این نمایشگاه در شرایطی برگزار می‌شود که بورس در سال ۱۴۰۵ وارد شصتمین سال فعالیت خود می‌شود؛ مناسبتی که می‌تواند این رویداد مؤثر را به فرصتی برای بازخوانی مسیر شش‌دهه‌ای بازار سرمایه، بررسی دستاوردها و چالش‌های گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده بازارهای مالی کشور تبدیل کند.

بازار سرمایه ایران از زمان شکل‌گیری بورس اوراق بهادار در ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، مسیر طولانی و پرتحولی را طی کرده و در طول شش دهه، ساختارها، نهادها، ابزارهای مالی و شیوه‌های تأمین مالی در آن دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است. از این منظر، برگزاری این رویداد در سالگرد ۶۰ سالگی بورس می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگو درباره آینده این بازار و نقش آن در تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور باشد.

بر اساس این اطلاعیه، این رویداد با شعار «خلق آینده» (Create The Future) برگزار خواهد شد و طیف گسترده‌ای از سیاست‌گذاران، مدیران ارشد اقتصادی، نهادهای مالی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، ناشران بورسی، سرمایه‌گذاران، فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی را گردهم خواهد آورد.

این رویداد با تمرکز بر موضوعاتی همچون هوش مصنوعی و بازآرایی اقتصاد جهان، بازار سهام ایران در دوران جدید، نسل جدید سرمایه‌گذاری در عصر هوش مصنوعی، نظام بانکی ایران در دوران هوشمندسازی؛ آینده شعب، اعتبارسنجی، پرداخت و تجربه مشتری، بیمه اتکایی در دوران جدید؛ بازگشت به شبکه جهانی ریسک، بیمه هوشمند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کریدورهای جدید، توسعه همکاری‌های راهبردی و معرفی ظرفیت‌های اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.

همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه با هدایت و راهبری کمیته محتوایی رویداد به ریاست حسین عبده تبریزی و حضور جمع کثیری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، گفت‌وگوهای تخصصی، مذاکرات تجاری و سرمایه‌گذاری (B2B)، معرفی محصولات و خدمات جدید مالی، رونمایی از طرح‌ها و پروژه‌ها و ایجاد فرصت برای ارتباط مستقیم میان فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره است.

این نمایشگاه در این چارچوب می‌تواند فراتر از یک رویداد تخصصی، به محلی برای ترسیم تصویری از آینده بازارهای مالی ایران تبدیل شود؛ آینده‌ای که در آن بازار سرمایه، بانک، بیمه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر نقش مهم‌تری در تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایفا خواهند کرد.