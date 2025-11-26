به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این سازمان با اشاره به تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه با عنوان «گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی» اظهار کرد: توجه به آسیب‌شناسی انجام شده در سلسله جلسات برگزارشده در کمیته ارزیابی صلاحیت تخصصی مسئولان مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه نبود نیروی انسانی دارای صلاحیت تخصصی و آگاه به استانداردهای روز در این حوزه به عنوان خلأ جدی محرز شد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بنا به دلایلی هم‌چون نبود مهارت اجرایی کافی نمایندگان مبارزه با پولشویی در خصوص انجام وظایف مقرر در آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پایین بودن کیفیت گزارشات معاملات و عملیات مشکوک، ناتوانی در ارزیابی دقیق سطح ریسک ارباب رجوع و عدم شناسایی مقتضی و مناسب آن‌ها و صرف هزینه و زمان بیشتر در زمینه تأیید صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی و… موجب شد پیشنهاد گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی، به‌عنوان یکی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه ایران به کمیته راهبری آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.

فتاحی افزود: پیرو پیگیری‌های صورت گرفته و جلسات برگزار شده و تاکید عضو هیأت مدیره در این خصوص، در بیست و چهارمین جلسه کمیته مذکور در ۱۴ آبان امسال این گواهی‌نامه به عنوان هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه تصویب شد.

وی با بیان‌اینکه رونمایی از گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی، هم‌زمان با برگزاری اولین همایش بازار سرمایه در هفته اول آذر، موجب مسرت و افتخار بود، توضیح داد: این تقارن نشان‌دهنده جدیت ایران در حوزه مقابله و پیشگیری از پولشویی و تلاش برای ارتقای تخصص در این حوزه است.

فتاحی با بیان اینکه این رویداد بر هم‌سویی کشور با استانداردهای بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های قانونی در حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه تأکید دارد، گفت: این اقدام نماد عزم کشور برای ارتقای شفافیت و امنیت جریان مالی است و بدون تردید گامی مؤثر در مقابله با تهدیدهای مالی خواهد بود.