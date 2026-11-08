به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوستخواه احمدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی جاری، با برداشت ۱۲۴ هزار تُن ذرت علوفه‌ای از سطح ۲۶۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان تربت‌جام، رونق تازه‌ای به چرخه تأمین علوفه منطقه خواهد بخشید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت‌جام بیان کرد: در سال زراعی جاری، ۲۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت این محصول استراتژیک رفته که منجر به برداشت ۱۲۴ هزار تُن محصول با کیفیت بالا شده است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی این محصول در اقتصاد منطقه تصریح‌کرد: تربت‌جام یکی از قطب‌های دام‌پروری است و تولید ذرت علوفه‌ای در داخل شهرستان، نیاز اصلی واحدهای دامداری و گاوداری را تأمین کرده و وابستگی به نهاده‌های وارداتی از سایر مناطق را کاهش می‌دهد.

وی همچنین افزود: استفاده از تجهیزات مکانیزه در عملیات برداشت، ضایعات محصول را به حداقل رسانده و انتقال آن به سیلوها و واحدهای دامی را با بالاترین کیفیت ممکن میسر ساخته است. علاوه بر این، به‌کارگیری سامانه‌های نوین آبیاری (تیپ و بارانی) منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح و مدیریت بهینه منابع آب شده است.