امانیان: خراسان رضوی قطب اول تولید زعفران و زیره کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر امانیان ظهر دوشنبه در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: رسانه‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی همواره فعالیت‌ها و اقدامات این بخش را که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، پوشش داده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی افزود: در دوره‌های مختلف از جمله شرایط خاص و بحران‌ها، مجموعه جهاد کشاورزی با همراهی کشاورزان توانست کمبودهای بازار را جبران کند و خوشبختانه هیچ کمبودی در حوزه امنیت غذایی مردم ایجاد نشد.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های کشاورزی استان در حوزه معاونت بهبود تولیدات گیاهی انجام می‌شود، گفت: ۶۶ درصد ارزش ناخالص تولیدات استان مربوط به بخش کشاورزی است که از این میزان حدود ۴۵ درصد به بخش باغبانی و ۱۸ درصد به بخش زراعت اختصاص دارد.

امانیان ادامه داد: سطح زیر کشت محصولات زراعی در استان حدود ۴۹۳ هزار هکتار است که ۸۲ درصد آن آبی و ۱۸ درصد دیم است. همچنین سطح باغات استان حدود ۳۷۸ هزار هکتار است که ۸۱ درصد آن آبی و ۱۹ درصد دیم محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: خراسان رضوی یکی از سه قطب بزرگ کشاورزی کشور است. بیش از ۲۶ درصد تولید خربزه کشور در این استان انجام می‌شود که رتبه نخست را دارد. همچنین استان با تولید حدود ۲۰ درصد پنبه کشور در رتبه دوم قرار دارد و حدود ۹ درصد گندم کشور نیز در این استان تولید می‌شود.

وی افزود: در تولید محصولات استراتژیک نیز استان جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌طوری که حدود ۵۰ درصد زیره کشور و ۶۲ درصد زعفران ایران و جهان در خراسان رضوی تولید می‌شود که هر دو رتبه نخست را به استان اختصاص داده‌اند.

امانیان با اشاره به وضعیت تولید زعفران در استان گفت: سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی حدود ۹۶ هزار هکتار است و سالانه بین ۲۶۱ تا ۲۸۰ تن زعفران تولید می‌شود. همچنین صادرات سالانه زعفران استان بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره تولید پسته نیز بیان کرد: سطح زیر کشت پسته در استان حدود ۱۳۳ هزار هکتار است و خراسان رضوی در این محصول رتبه دوم کشور را دارد. میزان تولید پسته استان حدود ۷۸ هزار تن است و سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات از این محل انجام می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید بخش کشاورزی گفت: در راستای اصلاح الگوی کشت، کاهش سطح زیر کشت محصولات جالیزی و جایگزینی آن با کشت ذرت دانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیاز استان و کشور به این محصول تأمین شود.

امانیان ادامه داد: با توجه به وابستگی بالای کشور به واردات برخی محصولات از جمله سویا و ذرت، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخلی این محصولات در حال انجام است و بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی نیز در این زمینه مشارکت دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین بر توسعه کشت دانه‌های روغنی، گیاهان کم‌آب‌بر و محصولات سازگار با اقلیم استان تأکید کرد و گفت: توسعه کشت گیاهانی مانند کاملینا در برخی مناطق استان آغاز شده و سطح زیر کشت آن نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در کشاورزی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، توسعه کشاورزی مکانیزه و استفاده از ادوات و تجهیزات مناسب در دستور کار قرار دارد و طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در این حوزه ثبت شده است.

امانیان همچنین به توسعه آبیاری نوین اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شده‌اند و راندمان آبیاری از حدود ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات حوزه تأمین کودهای شیمیایی اظهار کرد: به دلیل اختلاف قیمت میان نرخ یارانه‌ای و قیمت بازار، در مقاطعی سامانه توزیع کود با محدودیت‌هایی مواجه شده است، اما پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این مشکل برطرف شود و کشاورزان بتوانند نیاز خود را به موقع تأمین کنند.