به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اجرای برنامه کشت پاییزه در استان اظهار کرد: براساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری نزدیک به ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت غلات پاییزه اختصاص یافته که بیش از ۴۴۰ هزار هکتار آن مربوط به گندم و حدود ۱۶۰ هزار هکتار مربوط به جو است.

وی افزود: براساس آخرین آمارهای دریافتی بیش از ۸۵ درصد برنامه کشت غلات استان محقق شده و بخش عمده اراضی دیم نیز به زیر کشت رفته است و عمده اراضی باقی‌مانده نیز مربوط به اراضی آبی است که پس از برداشت محصولات تابستانه از جمله سیب‌زمینی و چغندرقند و آماده‌سازی زمین به کشت گندم و جو اختصاص می‌یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی تصریح کرد: کود و بذر از مهمترین نهاده‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه کشت پاییزه هستند و تامین آن‌ها نقش موثری در پایداری تولید و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد.

بایگانه درباره وضعیت تامین کود در استان همدان گفت: با توجه به شرایط برداشت محصولات تابستانه و پیش‌بینی بارش‌های بیش از نرمال در آبان ماه پیگیری تامین نهاده‌ها با دقت دنبال می‌شود به طوری که از مجموع حدود ۱۰۸ هزار تن برنامه ابلاغی کود اوره از ابتدای سال جاری تا هفته نخست آبان ماه نزدیک به ۴۸ هزار تن تامین شده که بخش عمده آن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای اجرای برنامه کشت پاییزه گندم، جو و کلزا در اراضی آبی و دیم استان بیش از ۵۰ هزار تن کود پایه مورد نیاز است که تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن آن تامین شده، حدود ۱۵ هزار تن توزیع شده و نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ تن نیز در انبارها موجود است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان استان از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاون روستایی انجام می‌شود و این مجموعه‌ها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تامین و توزیع نهاده‌ها را براساس برنامه ابلاغی دنبال می‌کنند و پیگیری‌های لازم برای تامین مابقی کود مورد نیاز نیز در حال انجام است.

نزدیک به ۱۷ هزار تن بذر گندم در طبقات مختلف بذری خریداری شده است

بایگانه در ادامه به وضعیت تامین بذر گندم و جو اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری نزدیک به ۱۷ هزار تن بذر گندم در طبقات مختلف بذری خریداری شده که حدود ۷۳ درصد برنامه مصوب استان را شامل می‌شود و تاکنون بیش از ۷ هزار تن از این میزان میان کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: در فرآیند تولید و تامین بذر گندم، هشت شرکت بخش خصوصی در کنار مرکز تحقیقات کشاورزی استان مشارکت داشته‌اند و در مجموع ۱۲ رقم گندم آبی و ۹ رقم گندم دیم در سبد بذری استان تولید و تکثیر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان با تاکید بر ضرورت استفاده از بذرهای اصلاح شده و گواهی شده خاطرنشان کرد: این ارقام به دلیل برخورداری از کیفیت و پتانسیل تولید بالاتر نقش موثری در افزایش عملکرد محصولات و مدیریت علف‌های هرز در مزارع استان دارند.

وی درباره تامین بذر جو نیز اظهار کرد: امسال بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تن بذر جو در طبقات مختلف بذری خریداری شده که حدود ۴۰ درصد برنامه مصوب را محقق کرده است درحالی که میزان تحقق برنامه خرید بذر جو در سال گذشته حدود ۲۸ درصد بود.

بایگانه افزود: در تامین بذر جو نیز پنج شرکت بخش خصوصی در کنار مرکز تحقیقات کشاورزی استان مشارکت داشته‌اند و چهار رقم جو آبی و ۶ رقم جو دیم در سبد بذری استان قرار گرفته که تاکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ تن از بذر جو خریداری‌شده میان کشاورزان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشت کلزا در استان اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری حدود ۸۴۰ هکتار از اراضی استان به کشت کلزا اختصاص یافته و ارقام هیبرید نپتون، هیدرومل و رقم نفیس در مزارع استان کشت شده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: تامین و توزیع به موقع نهاده‌های مورد نیاز از جمله کود و بذر، در کنار اجرای مناسب الگوی کشت، از اولویت‌های بخش کشاورزی استان است و تلاش می‌شود با تداوم عملیات کشت در اراضی باقی‌مانده برنامه ابلاغی سال زراعی جاری به‌طور کامل محقق شود.