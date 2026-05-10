توزیع بیش از ۴ هزار تن نهاده دامی در بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از دامداران و تأمین نیاز واحدهای دامداری شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ تن سبوس یارانه‌ای و یک‌هزار و ۶۰۰ تن کنسانتره یارانه‌ای در سطح شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن افزود: همچنین در این مدت دو هزار تن جو و ۷۰۰ تن ذرت نیز در بین دامداران توزیع شده تا بخشی از نیاز خوراک دام در منطقه تأمین شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۲۰ تن مرغ در سطح شهرستان توزیع شده است.

مسروری ادامه داد: علاوه بر این، از ابتدای سال تا کنون ۴۰ تن گوشت گوسفندی و ۳۶ تن گوشت گوساله و شتر در سطح شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: طی دو ماه گذشته ۱۰ تن گوشت مرغ منجمد در قالب طرح تنظیم بازار در بردسکن توزیع شده تا به ثبات قیمت‌ها و دسترسی بهتر شهروندان به اقلام پروتئینی کمک شود.