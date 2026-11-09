محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اردوی اعزام سالمندان به مشهد مقدس اظهار کرد: این اردوی زیارتی و فرهنگی چهار روزه با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره)، همکاری دولت و همراهی خیران نیک‌اندیش از ۱۶ آبان‌ماه آغاز شده است.

وی افزود: در این برنامه ۵۰۰ نفر از بانوان سالمند تحت حمایت کمیته امداد استان از مناطق شهری و روستایی حضور دارند و فرصت زیارت بارگاه رضوی برای آنان فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه این زائران در حرم مطهر رضوی بیان کرد: این برنامه با همت آستان قدس رضوی و در رواق دارالهدایه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شده و جمعی از مسئولان کمیته امداد استان سمنان نیز در آن حضور دارند.

ذوالفقاری تکریم سالمندان و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از برنامه‌های زیارتی و فرهنگی را از اهداف این طرح عنوان کرد و بیان داشت: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تقویت روحیه، افزایش نشاط و امید و توجه بیشتر به نیازهای معنوی سالمندان تحت حمایت موثر باشد.