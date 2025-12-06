خبرگزاری مهر، گروه استانها: زیارت را سبک کردن روح و جسم آدمی میدانند، صیقل دادن انسانی که امروز در بین کدریها زیست میکند، از اقتصاد و سیاست گرفته تا کار و کسب و معیشت؛ زیارت آدم را از بند این سنگینیها میرهاند و از انسان، فرد دیگری میسازد. این بار سبک و رها.
در روایتها آمده که حرم امامان معصوم (ع) محل تردد فرشتگان است و مگر میشود جایی که فرشتهها رفت و آمد دارند، حال آدمی را خوب نکند؟ در این بین اما کسانی هستند که آرزوی زیارت دارند اما توان آن را نه؛ دل در گرو اهل بیت (ع) دارند اما استطاعت حضور در حرم مطهر این عزیزان را خیر.
در استان سمنان هستند کسانی که حتی آرزوی زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را دارند و وضعیت مالی و اقتصادی جامعه این روزها سبب شده تا فاصله آنان با این آرزو هر سال بیشتر و بیشتر شود.
در ابتدا شاید تصور بر این باشد کسی که در استان سمنان، همجوار خراسان رضوی و قم زندگی میکند در نهایت با چهار، پنج ساعت طی مسیر میتواند خود را در قم یا مشهد ببیند، در حسرت زیارت نیست اما نه؛ بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد که اتفاقاً تعداد کسانی که در عمرشان حتی یک بار هم سعادت رفتن به مشهد مقدس و زیارت امام مهربانیها را نداشتهاند بسیار زیاد است چه برسد به کربلا و سوریه و مکه.
وقف زیارت
اوقافیها میگویند که وقف برای زیارت به آن طریقی که مثلاً مکانی باشد وقف شود که درآمد آن موقوفه صرف فرستادن نیازمندان به زیارت باشد نیست و یا بسیار کم است در این بین اما کمیته امداد استان سمنان و خیریهها و افراد خیر و نیکاندیش هستند که دست به کار میشوند و برای ترویج فرهنگ زیارت اقدام میکنند.
از طرف دیگر فعالان صنفی هم با کمک خیران و برخی ارگانها و نهادها به دنبال اعزام به زیارت هستند مثلاً همین ده روز قبل بود که کاروانی از معلولان و توانخواهان شهرستان شاهرود با قطار به زیارت امام رضا (ع) در مشهد مقدس رفت و لذا این دست تلاشها برای اعزام زائران بسیار میتواند درخور توجه و شایسته باشد.
قدرت الله چتری مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استفاده از ظرفیت خیران برای اعزام نیازمندان و افراد کم بضاعت به عتبات عالیات و گروههایی از مردم به مشهد مقدس و همچنین عمره مفرده، گفت: متأسفانه جریان زیارت در مقوله وقف و اوقاف کمی مغفول مانده و در مسیر تبیین این موضوع، رسانهها میتوانند نقش مهمی ایفا کنند زیرا زیارت در دین ما بسیار توصیه شده است.
چتری با بیان اینکه برگزاری همایش وقف و رسانه با هدف تبیین اهمیت وقف در جامعه با همکاری رسانهها از اقداماتی بود که سال جاری در استان سمنان اجرایی شد و توانست سبب بروز اطلاع رسانی خوبی بین مردم و خیران شود، ابراز کرد: سازمان حج و زیارت استان سمنان اعلام میدارد که آماده دریافت کمکهای مردمی برای اعزام کم برخورداره.
،به سفرهای زیارتی است همچنین استفاده از ظرفیت خیران در مقوله ترویج فرهنگ زیارت از راهبردهای اداره کل حج و زیارت استان محسوب میشود.
وی همچنین با بیان اینکه تلفیق فرهنگی وقف و زیارت میتواند منشأ برکات و خیرات بسیاری در جامعه باشد، بیان کرد: در مجموعه حج و زیارت همچنین اقدام به ایجاد گروههای مردمی در شهرستانهای مختلف کردیم که این افراد رابطان فرهنگی و ترویجی فرهنگ زیارت در استان محسوب میشوند که از این دریچه هم بر ضرورت استفاده از امکان مهم خیران در اعزام زائران بی بضاعت بهرهگیری خواهد شد.
اعزام هزار نفر به مشهد
محمد حسین ذوالفقاری مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام کاروان زیارتی برای افرادی که آرزوی زیارت حرم مطهر رضوی دارند خبر داده و اعلام میکند: خیران میتوانند در این حرکت معنوی و زیبا سهیم باشند.
ذوالفقاری ادامه میدهد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در نظر دارد به یاری خدا و با همت نیکوکاران یک هزار نفر از سالمندان تحت حمایت که هرگز توفیق زیارت امام رئوف را نداشتهاند و یا سالهاست در حسرت زیارت مجدد حرم مطهر رضوی ماندهاند، به مشهد مقدس اعزام کند.
وی با بیان اینکه این پویش «شوق زیارت و دعوتی از سر مهر» نامگذاری شده است، ابراز کرد: هدف این پویش، تشکیل کاروان زیارتی از کسانی است که شوق حضور در مشهد مقدس را دارند ولی استطاعت مالی آن را هیچوقت نداشتهاند لذا خیران و مردم نیکاندیش استان میتوانند هر میزان کمکی که میتوانند را به صورت واریز به کارت و یا مراجعه به کمیته امداد در سراسر استان سمنان داشته باشند.
از سوی دیگر پویشهایی هم برای کمک به زیارت رفتن زائر اولیها و کسانی که آرزوی زیارت دارند در کشورمان راه اندازی شده است مانند پویش زائر اولیها که وبسایت شکیلی هم برایش تهیه شد و هدفش جذب حامیان مالی برای اعزام کسانی است که آرزوی زیارت دارند این وبسایت البته در هیچ بخش خود اشارهای نکرده که تا حالا توانسته چه مقدار از افراد را برای زیارت اعزام کند.
آثار زیارت
حجت الاسلام علی اکبر براتی کارشناس مسائل دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت کمک به نیازمندان برای اعزام به زیارت گفت: در برخی احادیث ما آمده که اگر کسی کمک هزینه زیارت کس دیگری را بدهد ثواب آن زیارت را خودش هم خواهد بود و این نشان میدهد که اعزام کسی که توان مالی ندارد به زیارت، تا چه میزان میتواند حائز اهمیت باشد.
براتی با بیان اینکه وقف زیارت سبب گشایش روزی میشود، ابراز کرد: زیارت در احادیث ما بسیار توصیه شده و اینکه کسی سبب حضور کسانی که آرزوی زیارت دارند در حرم مطهر ائمه اطهار (ع) را فراهم سازد از بهترین معروفات محسوب میشود، گفت: زیارت در واقع آثار آشکار و نهانی دارد که نه تنها بر فرد بلکه بر جامعه نیز تأثیرگذار است از آثار فردی زیارت میتوان به زدودن آلودگیها از روح انسان یاد کرد و در بعد عمومی میتوان به جریان سازی معنوی زیارت در زندگی آحاد مردم جامعه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اثری که زیارت حرم مطهر امام حسین (ع) و علی بن ابی طالب (ع) در اربعین با آن شکوه و عظمت بزرگ بر جامعه و منطقه و حتی جهان دارد را مگر میتوان نادیده گرفت، افزود: فراهم ساختن مقدمات و مهیا کردن شرایط زیارت به این دلیل اهمیت دارد مضاف بر اینکه اساساً فرستادن افرادی که آرزوی زیارت دارند اما شرایط مالی و استطاعت آن را ندارند، خودش نیکوکاری و امری پسندیده هم محسوب میشود.
