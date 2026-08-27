۱۱ میلیارد تومان کمک حمایتی کمیته امداد به مددجویان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان، ضمن گرامیداشت هفته دولت، از اختصاص ۱۱ میلیارد تومان کمک حمایتی به مددجویان این نهاد در استان خبر داد.
وی اظهار کرد: این بسته حمایتی ویژه با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری مددجویان در سه محور مسکن، درمان و ارتقای بهداشت اجرا شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه و حمایت از خانوادههای مستأجر افزود: بخش عمده این اعتبارات به حوزه مسکن اختصاص یافته و هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای پرداخت کمکهزینه مسکن و اجارهبهای مددجویان تحت حمایت هزینه شده است.
ذوالفقاری در تشریح خدمات ارائهشده در حوزه سلامت نیز گفت: در بخش درمان، سه میلیارد تومان برای حمایت از بیماران نیازمند و پرداخت هزینه پنج هزار و ۷۰۰ نسخه درمانی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: با هدف ارتقای سلامت، حمایت از سالمندان و تأمین بخشی از نیازهای بهداشتی آنان، یک هزار سبد بهداشتی و مراقبتی تهیه و میان سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر تداوم حمایتهای این نهاد از اقشار نیازمند استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۵ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان قرار دارند و از خدمات متنوع حمایتی، معیشتی، درمانی و اجتماعی این نهاد بهرهمند میشوند.
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