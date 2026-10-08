توزیع ۴۲۰۰ بسته معیشتی ویژه سالمندان نیازمند استان سمنان

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به خدمات کمیته امداد در هفته سالمند سال ۱۴۰۵ در استان سمنان اعلام کرد: هشت هزار و ۳۶ نفر سالمند در سراسر استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که ۳۹ درصد آنها ساکن شهرها و مابقی ساکن روستاها هستند.

وی افزود: در هفته سالمند سال جاری برای یک هزار و ۵۰۰ نفر از سالمندان تحت پوشش با کمک های مردمی اردوی یکروزه تفریحی و درمانی برگزار شده است همچنین ۷۲ سالمند نیز در طرح شوق زیارت به مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از تفقد ۲۶۰ سالمند زمین گیر و صعب العلاج در این هفته خبر داد و ابراز کرد: توزیع ۴۴۰ مورد تجهیزات پزشکی شامل واکر و عصا و ویلچر از دیگر اقدامات کمیته امداد استان سمنان در هفته سالمند سال جاری بوده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه ۲۰۰ سالمند در هفته سالمند سال جاری از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره مند شدند، گفت: ۳۰۰ نفر نیز مورد غربالگری رایگان و خدمات درمانی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۵۱ نفر در سراهای سالمندان استان سمنان تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: توزیع سه هزار و ۱۰۰ بسته بهداشتی و مراقبتی و چهار هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی بین سالمندان نیازمند از دیگر برنامه های این هفته در استان سمنان بوده است.