به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز سیمرغ، مراسم رونمایی از مستند سه‌ قسمتی «نقاش آسمان» درباره‌ زندگی و کارنامه‌ شهید محمود باقری فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه، یکشنبه ۱۷ آبان در مرکز سیمرغ برگزار شد. در این مراسم سخنگوی سپاه، خانواده‌ شهید و عوامل ساخت مستند حضور داشتند و قرار است این مجموعه از شبکه‌ ۳ سیما پخش شود.

مجید اکبرشاهی در آغاز مراسم با اشاره به هماهنگی‌های بالادستی در هوافضا گفت: این همکاری امکان گفتگو با هم‌رزمان شهید و استفاده از تصاویری را فراهم کرد که برای نخستین بار در این مستند منتشر می‌شود.

اکبرشاهی شهید باقری را «گمنام زمینی و آشنای آسمانی» خواند و عنوان کرد: شهید باقری بیش از ۱۶ سال فرمانده موشکی هوافضا بود. پرداختن به شخصیتی با این ابعاد در قاب محدود دوربین کاری دشوار است و تیم تولید نزدیک به یک سال برای آن زحمت کشیده است.

سپس سردار محبی سخنگوی سپاه، در سخنانی اظهار کرد: اهداف دشمن ۲ بخش مادی و غیرمادی دارد و مقابله با بخش غیرمادی آن بر عهده‌ اهالی فرهنگ، هنر و رسانه است. نقش نظامیان «سخت و برخوردی» است، اما نقش اهل رسانه «تصرف ذهن‌ها و دل‌ها» و انتقال پیروزی‌ها به نسل‌های بعد است. ساخت این مستند «جهادی بزرگ» و اقدامی اثرگذار در سطح ملی است.

سپس مهدی باقری فرزند شهید، خاطره‌ای از پدرش نقل و بیان کرد: هرجا نام محمود باقری برده می‌شود، باید از شهید حاجی‌زاده هم یاد شود و اگر حاجی‌زاده به این شهید اعتماد نمی‌کرد و میدان نمی‌داد، باقری به این شکل پرورش نمی‌یافت.

در ادامه اردستانی کارگردان مجموعه، ساخت اثر برای شهدا را «روزی» و توفیق خواند و گفت: مصاحبه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و حدود یک سال ادامه یافت. بیش از ۶۰ مصاحبه با افراد مختلف انجام شد، اما بسیاری از مصاحبه‌شوندگان مورد نظر به شهادت رسیدند و شرایط جنگی هم مانع برخی گفتگوها شد. مستند در سه قسمت حدود ۳۵ دقیقه‌ای ساخته شده است.