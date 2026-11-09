روح‌الله ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات برنامه‌های استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: فردا شهرستان تویسرکان میزبان ۱۰۰ خانواده فعال قرآنی در مرکز فرهنگی خواهد بود و از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیز دعوت به عمل آمده است تا در مراسمی که شامل برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، مداحی، تلاوت قرآن کریم و قرائت زیارت عاشورا است حضور به هم رسانند.

وی با تاکید بر تداوم برنامه‌های تکریم خانواده‌های ایثارگران افزود: تجلیل از این خانواده شهدا طبق روال طرح سپاس انجام می‌شود و حتی به صورت روزانه با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران از مقام شامخ آنان قدردانی به عمل می‌آید.

رئیس بنیاد شهید تویسرکان درباره مراسم مرکزی استانی و میزبانی از شهید گمنام تصریح کرد: فردا ساعت ۱۵:۴۵ مرکز فرهنگی گلزار مطهر شهدای شهر تویسرکان میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام ۸ سال دفاع مقدس خواهد بود و مردم شهیدپرور با اهدا شاخه گل به استقبال این مهمان عزیز خواهند رفت.

وی ادامه داد: این مراسم که به مدت یک ساعت و نیم ادامه دارد که شامل قرائت زیارت عاشورا، تلاوت قرآن کریم، مداحی ذاکر اهل‌بیت حاج حسین قمری و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی ترکاشوند رییس حوزه علمیه برادران خواهد شد.

ترکاشوند در ادامه با اشاره به جزئیات و زمان‌بندی دقیق حرکت کاروان‌های استقبال از شهید گمنام در نقاط مختلف شهرستان تویسرکان بیان کرد: برای حضور پیکرهای مطهر در بخش‌های مختلف شهرستان ۱۵ برنامه مستقل در قالب کاروان‌های شماره ۱ و ۲ پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در مسیر کاروان شماره یک برنامه‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۱۰ صبح با حضور پیکر مطهر در دبیرستان سردار سلیمانی آغاز می‌شود و سپس از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۰:۳۰ پیکر شهید به مدارس منتقل می‌شود و از ساعت ۱۰:۴۰ تا ۱۳:۰۰ مراسم ویژه حوزه علمیه خواهران برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تویسرکان افزود: در ادامه مردم روستای «جعفریه» از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۱۵ میزبان شهید خواهند بود و پس از آن از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۰۰ مراسم گلزار شهدای تویسرکان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کاروان شماره یک از ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۰۰ در روستای «شاه زید» حضور خواهد داشت و از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در حوزه علمیه برادران برنامه دارد و در پایان برنامه‌های این مسیر مراسم تشییع شهید از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در روستای سید شهاب برگزار می‌شود.

ترکاشوند اضافه کرد: در مسیر کاروان شماره ۲ نیز برنامه‌ها همزمان از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۱۰ صبح با حضور در دبیرستان سردار سلیمانی آغاز خواهد شد و سپس کاروان از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ مهمان مردم روستای شان‌آباد خواهد بود.

وی ادامه داد: پیکر مطهر شهید از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵ در روستای قلعه‌نو و از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در روستای «لامیان» حضور می‌یابد و اهالی روستای اشتران نیز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ میزبان شهید گمنام خواهند بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تویسرکان بیان کرد: مراسم بعدی کاروان شماره ۲ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در مسجد قائم شهرک قائم برگزار می‌شود و در بخش پایانی از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ مراسم تشییع شهید از میدان امام تا میدان فرشید و حضور در تجمع شبانه مردم برگزار خواهد شد.