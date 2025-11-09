توان موشکی ایران به نماد اقتدار ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام علی نادری معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه، در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته نیروی هوافضا گفت: چند سالی است که بر اساس نظر فرمانده شهید نیرو، سردار حاجی‌زاده، به مناسبت ایام شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم، سلسله برنامه‌هایی در راستای معرفی شخصیت‌ها، دستاوردها و توانمندی‌های نیروی هوافضا برگزار می‌شود. این برنامه‌ها که در هفته سوم آبان‌ماه هم‌زمان با سالروز شهادت شهید تهرانی‌مقدم (۲۱ آبان) اجرا می‌شود، تحت عنوان "هفته هوافضا" شناخته می‌گردد.

وی افزود: امسال نخستین سالی است که هفته هوافضا بدون حضور ظاهری سردار شهید حاجی‌زاده برگزار می‌شود و همین مسئله اهمیت و معنویت این هفته را دوچندان کرده است. نیروی هوافضای سپاه تاکنون ۵۷۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و در میان آن‌ها پنج فرمانده به فیض شهادت نائل آمده‌اند؛ از جمله شهیدان احمد کاظمی، زاهدی، تهرانی‌مقدم، حسین سلامی و حاجی‌زاده.

معاون فرهنگی نیروی هوافضا تأکید کرد: فرهنگ ایثار، فداکاری و اخلاص که توسط فرماندهان شهید این نیرو پایه‌گذاری شد، امروز به‌عنوان ریشه اقتدار نیروی هوافضای سپاه شناخته می‌شود. اگر امروز از توان بازدارندگی و اقتدار موشکی ایران سخن گفته می‌شود، حاصل همان فرهنگ مجاهدت و خودباوری است.

حجت‌الاسلام نادری با اشاره به نقش ماندگار سردار شهید حاجی‌زاده گفت: گرچه امسال به ظاهر ایشان را در جمع خود نداریم، اما حضور معنوی و روحیه امیدآفرین او در همه برنامه‌ها احساس می‌شود. شهادت این فرماندهان نه‌تنها مسیر رشد نیرو را متوقف نکرد، بلکه همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی دیدیم، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز به نماد اقتدار ملی تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: شهید حاجی‌زاده همواره تأکید داشت برای دستیابی به امنیت پایدار باید همه توان خود را برای قدرت‌سازی کشور به‌کار گیریم. ایران در طول تاریخ همواره آماج طمع دشمنان بوده و تنها راه دفاع از عزت و استقلال، تولید قدرت و اقتدار ملی است؛ راهی که شهدای نیروی هوافضا با ایمان و فداکاری خود هموار کنند.

حجت‌الاسلام علی نادری با اشاره به نقش فرماندهان شهید در شکل‌گیری اقتدار موشکی ایران گفت: دنیا امروز به احترام توان موشکی جمهوری اسلامی ایران ایستاده و این قدرت حاصل تفکر بلند و مجاهدت شخصیت‌هایی همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده، شهید محمود باقری و دیگر شهدای نیروی هوافضای سپاه است که به‌عنوان سربازان وطن و ولایت، تا پای جان برای عزت ایران ایستادگی کردند.

وی با اشاره به آخرین سخنان شهید حاجی‌زاده در ماه‌های پیش از شهادت او اظهار داشت که هدف نیروی هوافضا، دستیابی به امنیت پایدار و همه‌جانبه برای کشور است و این هدف جز با به‌کارگیری همه توان ملی تحقق نخواهد یافت. نادری افزود: تاریخ ایران همواره با تهدید و طمع دشمنان همراه بوده و تنها راه حفظ استقلال و عزت کشور، قدرت‌سازی و تقویت توان دفاعی است؛ مسیری که شهدای هوافضا با تلاش و ایمان خود آن را به نمایش گذاشتند.

معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی هوافضا در تشریح برنامه‌های هفته بزرگداشت نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد که امسال این مراسم با شعار «شهدای اقتدار» برگزار می‌شود. نخستین برنامه در روز جمعه با قرائت دعای پرفیض ندبه در مجتمع آموزشی امام رضا علیه‌السلام در جوار ستاد نیروی هوافضا برگزار شد و به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش گردید.

نادری افزود: روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه از ساعت ۱۹ در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی، مراسم شب خاطره با مشارکت حوزه هنری برگزار می‌شود. همچنین روز چهارشنبه ۲۱ آبان، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم که به عنوان پدر موشکی ایران شناخته می‌شود، مراسمی در محل شهادت وی با حضور خانواده‌های معظم شهدا برپا خواهد شد.

وی یادآور شد که طبق پیشنهاد نیروی هوافضا و تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۱ آبان‌ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز نیروی هوافضای سپاه ثبت شده است.

به گفته نادری، مراسم یادواره شهدای نیروی هوافضا و چهاردهمین سالگرد شهادت شهید تهرانی‌مقدم نیز روز پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۸:۳۰ صبح در مجتمع آموزشی امام رضا علیه‌السلام برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام نادری گفت: در طول هفته هوافضا، پارک ملی هوافضا از ۱۷ تا ۲۳ آبان، همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود تا مردم و علاقه‌مندان از نزدیک با سامانه‌های موشکی، پهپادی، پدافندی و ماهواره‌ای این نیرو آشنا شوند. در این بازدیدها کارشناسان نیروی هوافضا ضمن ارائه توضیحات فنی، به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ خواهند داد.

نادری از آماده‌سازی قطعه موسیقی سمفونیک «اقتدار» با نام «فتح» و قطعه موسیقی جدید «رفیق» با اجرای ابوذر روحی خبر داد و گفت این آثار در هفته هوافضا رونمایی و در اختیار عموم قرار خواهند گرفت.

وی همچنین به ساخت مستندی با نام «سیبستان» اشاره کرد که به فعالیت‌های مردم‌یاری و جهادی نیروی هوافضا در مناطق محروم، از جمله سیستان، می‌پردازد. به گفته او، این مستند به زودی از رسانه ملی پخش می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش فرهنگی، معاون فرهنگی نیروی هوافضا از انتشار مجموعه کتاب کمیک «جنگاوران خونس» با محوریت پنج فرمانده شهید نیروی هوافضا ویژه نوجوانان، و همچنین کتاب شعر کودکانه درباره جنگ ۱۲ روزه و کتاب «آغاز آهنین» با روایت‌هایی از شهدای این نیرو خبر داد که در هفته هوافضا عرضه خواهند شد.

نادری درباره نمایشگاه پارک ملی هوافضا گفت: سامانه‌های جدید موشکی، پهپادی، پدافندی و یکی از پهپادهای رژیم صهیونیستی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر توسط پدافند کشور ساقط شده، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بازنمایی هنری از شهدای اقتدار اعلام کرد: چند فیلمنامه با موضوع زندگی فرماندهان و شهدای نیروی هوافضا در دست بررسی است و سپاه از تولید فیلم و سریال در این حوزه حمایت خواهد کرد. نادری تأکید کرد که هدف از این آثار، انتقال پیام اقتدار ایران در جنگ ۱۲ روزه و معرفی نقش شهدای هوافضا در تثبیت قدرت دفاعی کشور است.

حجت الاسلام نادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد راهبردی فعالیت‌های نیروی هوافضای سپاه گفت: به دلیل ماهیت نظامی و طبقه‌بندی اطلاعاتی، بخش عمده‌ای از اقدامات تحقیقاتی، تاکتیکی و راهبردی این نیرو قابل انتشار رسانه‌ای نیست و تنها در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخش‌هایی از دستاوردهای قابل‌نمایش در «پارک ملی هوافضا» گردآوری شده و این مجموعه هر روز میزبان خبرنگاران داخلی و خارجی است که از سامانه‌ها و تجهیزات پیشرفته موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی بازدید و گزارش تهیه می‌کنند.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی مدعی عقب‌نشینی توان موشکی ایران شده بود، اما واقعیت آن است که با مجاهدت نیروهای متخصص، توان دفاعی و موشکی کشور نه تنها کاهش نیافت بلکه چندین سال از نظر فنی و عملیاتی به جلو رفت. در همین راستا، یکی از پهپادهای منهدم‌شده رژیم صهیونیستی در پارک ملی هوافضا به نمایش گذاشته شده تا مردم از نزدیک شاهد بخشی از توانمندی‌های دفاعی کشور باشند.

معاون فرهنگی و روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه با اشاره به پیشنهادهای متعدد برای تولید آثار هنری درباره شهدای این نیرو گفت: چند فیلمنامه سینمایی و تلویزیونی با محوریت زندگی فرماندهان شهید در حال بررسی است و نیروی هوافضا از تولید آثار فاخر فرهنگی در این حوزه حمایت خواهد کرد تا پیام اقتدار و مقاومت در جنگ ۱۲ روزه به گوش مردم ایران و جهانیان برسد.

حجت الاسلام نادری با بیان اینکه دستاوردهای به‌جامانده از شهدای بزرگ نیروی هوافضا مسیر پیشرفت را شتاب بخشیده، تأکید کرد که نیروهای جوان و یاران شهدا با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌اند این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهند و سطح اقتدار موشکی کشور را به مراتب بالاتر ببرند.

وی افزود که نتایج جنگ ۱۲ روزه نشان داد مسیر انتخاب‌شده توسط شهدایی چون شهید تهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید سلامی و شهید باقری، مسیر درست و راهبردی بوده است.

نادری گفت: عامل اصلی موفقیت‌های امروز نیروهای مسلح و نیروی هوافضا، هدایت‌های هوشمندانه و راهبری مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی است که از دوران ریاست‌جمهوری تا فرماندهی کل قوا، همواره پشتیبان و ناظر مستقیم بر روند رشد توان موشکی کشور بوده‌اند.

نادری تأکید کرد که نقش بی‌بدیل رهبری در جنگ ۱۲ روزه در ایجاد آرامش ملی، مدیریت میدانی و فرماندهی کل قوا موجب شد تا دشمنی که تصور می‌کرد می‌تواند در کمتر از ۷۲ ساعت کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، ظرف ۱۲ روز ناچار به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس شود. او این پیروزی را حاصل مثلث رهبری آگاه، مردم بصیر و رزمندگان مخلص دانست که با فداکاری و هوشمندی توانستند امنیت و اقتدار کشور را حفظ کنند.

معاون فرهنگی نیروی هوافضا در ادامه از نقش مردم ایران در پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای مسلح تقدیر کرد و گفت که در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقشار مختلف مردم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور با اهدای کمک‌های مالی و نمادین از جمله طلا، ارز و فرش، حمایت خود را از تولید و توسعه توان موشکی اعلام کردند. او این اقدام را نشانه‌ای روشن از آگاهی و زمان‌شناسی ملت ایران دانست که در برابر تلاش دشمنان برای القای دوگانه «موشک یا معیشت» ایستادند و نشان دادند امنیت و معیشت در سایه اقتدار ملی معنا پیدا می‌کند.

نادری در پایان تصریح کرد که این همراهی مردم، تدبیر رهبری و ایثار رزمندگان سه رکن اصلی ایجاد امنیت و ثبات در کشور است و نیروی هوافضای سپاه با تکیه بر این پشتوانه، مسیر رشد و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد.