https://mehrnews.com/x3dySg ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ کد مطلب 7005787 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ ورود پیکر هفت شهید گمنام به کرمانشاه کرمانشاه- پیکر هفت شهید گمنام برای تشییع و خاکسپاری از طریق فرودگاه کرمانشاه وارد این استان شد. دریافت 13 MB کد مطلب 7005787 کپی شد مطالب مرتبط میزبانی از شهید گمنام فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد شهدا است دانشآموزان کاشمری میزبان شهید گمنام میشوند «نقاش آسمان» در مرکز سیمرغ رونمایی شد؛ مرور کارنامه فرمانده موشکی عطر ایثار شهید گمنام در ۵۰ روستای ریگان و گنبکی پیچید تشییع پیکر بسیجی مهدی محمدزاده با شهدای گمنام در ساری برچسبها شهید گمنام فرودگاه کرمانشاه کرمانشاه
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