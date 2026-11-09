به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قصد دارد جفری فان لیوِن، رئیس دفتر مارک روته، دبیرکل این ائتلاف و مشاور او در امور راهبردی را به ابوظبی اعزام کند تا به گروه پشتیبانی اروپا از اوکراین بپیوندد.

شبکه یورونیوز به نقل از منبعی در مقر ناتو گزارش داد که این ائتلاف در سطح رئیس دفتر دبیرکل نمایندگی خواهد شد. فان لیوِن به گروه اروپایی ملحق می‌شود که بیورن زایبرت، رئیس دفتر اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و نمایندگانی از شورای اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس نیز در آن حضور دارند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو به‌طور مستقیم در مذاکرات سه‌جانبه شرکت نخواهند کرد و پشت میز گفت‌وگوها نخواهند نشست، بلکه در نزدیکی محل برگزاری مذاکرات مستقر می‌شوند تا از هیئت اوکراینی حمایت کنند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر برای حضور در مذاکرات تلاش کرده بود و کی‌یف نیز خواستار مشارکت نمایندگان این اتحادیه شده بود؛ با این حال، چارچوب فعلی مذاکرات به حضور روسیه، آمریکا و اوکراین محدود است و نقش اروپایی‌ها به حمایت و هماهنگی در خارج از محل گفت‌وگوها محدود خواهد بود.

روزنامه پولیتیکو نیز گزارش داده است که هیئت اروپایی در میز مذاکرات ابوظبی حضور نخواهد داشت و در نزدیکی محل برگزاری آن مستقر می‌شود تا روند گفت‌وگوها را دنبال کند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه پیش‌تر تأکید کرده بود مذاکرات ابوظبی در قالب سه‌جانبه و تنها با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین برگزار خواهد شد.