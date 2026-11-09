به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانووستی به نقل از منبعی آگاه گزارش داد: هیئت روسی برای انجام مذاکرات سه جانبه درباره اوکراین عازم ابوظبی در امارات شده است.

مذاکرات سه جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین برای 10 و 11 نوامبر (سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری) در ابوظبی برنامه ریزی شده است.

قرار است رایزنی‌ های سه‌ جانبه‌ ای پیرامون حل‌وفصل مسئله اوکراین، با حضور هیئت‌ هایی از مسکو، کی‌یف و واشنگتن در ابوظبی برگزار شود.

این در حالیست که پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قصد دارد جفری فان لیوِن، رئیس دفتر مارک روته دبیرکل این ائتلاف و مشاور وی در امور راهبردی را به ابوظبی اعزام کند تا به گروه پشتیبانی اروپا از اوکراین بپیوندد.

شبکه یورونیوز به نقل از منبعی در مقر ناتو گزارش داد که این ائتلاف در سطح رئیس دفتر دبیرکل نمایندگی خواهد شد. فان لیوِن به گروه اروپایی ملحق می‌شود که بیورن زایبرت، رئیس دفتر اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و نمایندگانی از شورای اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس نیز در آن حضور دارند.