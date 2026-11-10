به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای برگزاری دیدار میان هیئت روسی و نماینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ابوظبی وجود ندارد.

وی گفت: اتحادیه اروپا با موضع خود و همچنین حمایت مالی و نظامی از اوکراین، خود را از مذاکرات حذف کرده و کنار گذاشته است. برای اینکه اروپا بتواند به عاملی ضروری در حل‌وفصل صلح‌آمیز بحران اوکراین تبدیل شود، باید تغییرات بنیادینی نه‌تنها در سیاست آن، بلکه در اقدامات عملی آن رخ دهد.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که قرار است مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین درباره جنگ اوکراین روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان (۱۰ و ۱۱ نوامبر) در ابوظبی برگزار شود. مسکو بر سه‌جانبه بودن این مذاکرات تأکید کرده و حضور اروپایی‌ها در میز اصلی گفت‌وگوها را نپذیرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، «جفری ون‌لیوون» رئیس دفتر دبیرکل ناتو نیز قرار است در ابوظبی حضور داشته باشد. با این حال، هنوز دیدار مستقیم او با هیئت روسی تأیید نشده است.

مسکو بر سه‌جانبه بودن مذاکرات با مشارکت روسیه، اوکراین و آمریکا تأکید کرده و با حضور نمایندگان اروپایی پشت میز اصلی مذاکرات مخالفت کرده است. در مقابل، مقام‌های اروپایی از حضور جداگانه نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو در ابوظبی خبر داده‌اند.