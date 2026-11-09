به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به میزبانی دفتر خود، با اشاره به اهمیت مأموریت اصلاح و تربیت در مجموعه زندان‌ها، بر ضرورت توجه ویژه به ابعاد فرهنگی، دینی و تربیتی در فرایند نگهداری و بازپروری زندانیان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه زندان‌ها علاوه بر کارکردهای قانونی و قضایی، از ظرفیت مهمی برای اصلاح رفتار و بازسازی شخصیت افراد برخوردارند، بهره‌گیری هدفمند از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را در تحقق این مأموریت مؤثر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، استفاده از ظرفیت روحانیون و فعالان فرهنگی را یکی از راهکارهای تقویت فعالیت‌های تربیتی در زندان‌ها عنوان کرد و بر ضرورت حضور مؤثر و برنامه‌محور این گروه‌ها در فرایند اصلاح و تربیت زندانیان تأکید کرد.

مطیعی همچنین توجه به مسائل اعتقادی و اخلاقی زندانیان را در کنار سایر برنامه‌های اصلاحی حائز اهمیت دانست و بر لزوم فراهم کردن زمینه مناسب برای تغییر رفتار و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش آسیب‌های اجتماعی را از نتایج مورد انتظار برنامه‌های اثربخش اصلاح و تربیت برشمرد و اظهار داشت: باید با استفاده از ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و تربیتی، زمینه بازگشت سالم و سازنده زندانیان به جامعه فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در پایان بر اهمیت نگاه اصلاحی و تربیتی در مجموعه زندان‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کمک به بازاجتماعی شدن زندانیان را ضروری دانست.