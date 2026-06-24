به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، فعالیت در حوزه زندان‌ها را مسئولیتی دشوار، حساس و در عین حال ارزشمند برشمرد و یادآور شد: زندان ها باید با حفظ کرامت انسانی زندانیان، رعایت حقوق قانونی آنان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اشتغال‌زایی همراه باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان زندان‌های استان افزود: اقدامات انجام گرفته حوزه اصلاح و تربیت، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان، نقش مهمی در بازگشت سالم افراد به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه بر اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی موظف است از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت صحیح ورودی زندان‌ها استفاده کند تا تنها افرادی که حضور آنان در جامعه موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی می‌شود، در زندان نگهداری شوند.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه توضیح داد: استفاده از قرارهای تأمین متناسب، مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی می‌تواند ضمن حفظ حقوق افراد، به کاهش جمعیت کیفری و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی نظام قضایی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار ظرفیت‌های متعددی را برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان پیش‌بینی کرده است و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند آثار مثبت فراوانی در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌ها تأکید کرد و افزود: همکاری مستمر میان نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف دستگاه قضایی در حوزه اصلاح، تربیت و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه را فراهم سازد.