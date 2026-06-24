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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

اکبری: جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان مدیریت شود

اکبری: جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان مدیریت شود

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، فعالیت در حوزه زندان‌ها را مسئولیتی دشوار، حساس و در عین حال ارزشمند برشمرد و یادآور شد: زندان ها باید با حفظ کرامت انسانی زندانیان، رعایت حقوق قانونی آنان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اشتغال‌زایی همراه باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان زندان‌های استان افزود: اقدامات انجام گرفته حوزه اصلاح و تربیت، توسعه برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان، نقش مهمی در بازگشت سالم افراد به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه بر اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی موظف است از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت صحیح ورودی زندان‌ها استفاده کند تا تنها افرادی که حضور آنان در جامعه موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی می‌شود، در زندان نگهداری شوند.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه توضیح داد: استفاده از قرارهای تأمین متناسب، مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی می‌تواند ضمن حفظ حقوق افراد، به کاهش جمعیت کیفری و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی نظام قضایی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار ظرفیت‌های متعددی را برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان پیش‌بینی کرده است و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند آثار مثبت فراوانی در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌ها تأکید کرد و افزود: همکاری مستمر میان نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه تحقق هرچه بهتر اهداف دستگاه قضایی در حوزه اصلاح، تربیت و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه را فراهم سازد.

کد مطلب 6869917

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