تحول زیرساختی در اردوگاه کاردرمانی سمنان با افتتاح ۳ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، امید کهربایی بعدازظهر شنبه در مراسم بهره‌برداری از خوابگاه کارگاه اشتغال، پروژه کشاورزی و آسایشگاه سربازان وظیفه در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان، از بهره‌برداری سه پروژه در این مجموعه خبر داد.

کهربایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چهار سال گذشته اظهار داشت: طی این مدت و با اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و اشتغال‌محور، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اردوگاه نوسازی، بهسازی یا احداث شده و زمینه‌های اشتغال زندانیان نیز توسعه یافته است.

وی افزود: در چهار سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای بهبود وضعیت اردوگاه انجام شده و بسیاری از ابنیه فرسوده این مجموعه تعمیر، بهسازی، نوسازی یا احداث شده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان ادامه داد: توسعه فضاهای خدماتی از جمله سالن‌های ملاقات و معاضدت، فضاهای اداری، بهسازی قرنطینه و ارتقای خوابگاه‌های زندانیان و سربازان، بخشی از اقدامات انجام‌شده بوده که با هدف فراهم کردن محیطی مناسب‌تر برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی صورت گرفته است.

کهربایی با تقدیر از رئیس اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان و کارکنان این مجموعه، اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی، نوسازی و احداث اماکن جدید، توسعه فضاهای خدماتی و رفاهی و همچنین گسترش ظرفیت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی را قابل توجه دانست.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال در فرآیند اصلاح و تربیت گفت: با راه‌اندازی خوابگاه کارگاه، ظرفیت اشتغال در اردوگاه حرفه‌آموزی استان سمنان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان افزود: توسعه ظرفیت‌های اشتغال می‌تواند در مهارت‌آموزی، درآمدزایی و آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

کهربایی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از آسایشگاه سربازان وظیفه خاطرنشان کرد: توجه به رفاه سربازان و فراهم کردن فضای مناسب برای دوران خدمت آنان، در کنار توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی، از اولویت‌های مجموعه زندان‌های استان است.

وی درباره مجموعه اقدامات انجام‌شده در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان اظهار داشت: اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی، نوسازی و احداث فضاهای جدید در سال‌های اخیر، موجب تغییر محسوس چهره این اردوگاه نسبت به سنوات گذشته شده و شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات، اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، اشتغال و حرفه‌آموزی فراهم کرده است.

کهربایی تأکید کرد: مسیر نوسازی، توسعه اشتغال و ارتقای امکانات رفاهی در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، این مراسم با حضور پدر گرانقدر شهید «عباس دانشگر» و جمعی از مسئولان برگزار شد و پروژه‌های خوابگاه کارگاه اشتغال، کشت ذرت و آسایشگاه سربازان وظیفه به‌صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.