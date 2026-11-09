https://mehrnews.com/x3dyW8 ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ کد مطلب 7005928 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و چهارمین شب همدلی و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و چهارمین شب همدلی و مقاومت برگزار شد. دریافت 154 MB کد مطلب 7005928 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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