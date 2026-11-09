به گزارش خبرگزاری مهر، سهند شفق گفت: طی هفت ماه گذشته 25 میلیون و ۸۴۱ هزار و ۴۶۳ تن کالا از مبدأ استان کرمان جا به جا شده است.

وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۲۰۱ بارنامه با فعالیت ۳۲۰ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه عمده کالاهای جابه‌جا شده شامل محصولات معدنی، کشاورزی و صنعتی بوده است؛ تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی ناوگان و ارتقای آموزش‌های ایمنی از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان در راستای کاهش حوادث و تضمین ایمنی حمل کالا است.