به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات رانندگان ناوگان سنگین و فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان، با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مطالبات رانندگان گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف‌اند ظرف یک هفته، با الگوبرداری از استان‌هایی که موفق به دریافت سهمیه روغن دولتی یا یارانه‌ای برای ناوگان سنگین شده‌اند، موضوع را از وزارتخانه‌های مربوطه پیگیری و سهمیه مورد نیاز رانندگان استان را تأمین کنند.

وی درباره سهمیه سوخت ناوگان سنگین افزود: یکی از مطالبات رانندگان، امکان دریافت کامل سهمیه ۳۰۰ لیتری سوخت در یک نوبت و از طریق جایگاه‌های مشخص است که تحقق آن به اخذ مصوبه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت نیاز دارد. این پیشنهاد در نخستین فرصت برای بررسی و طی مراحل قانونی به تهران ارسال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تأمین لاستیک ناوگان حمل‌ونقل با نرخ یارانه‌ای افزود: باید سازوکاری شفاف برای معرفی رانندگان و تخصیص لاستیک پیش‌بینی شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز ناوگان، از هرگونه انحراف و فساد در فرآیند توزیع جلوگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت بازر در استان برای تأمین نیاز ناوگان سنگین تصریح کرد: این شرکت می‌تواند بر اساس درخواست و نیازسنجی اداره‌کل راهداری، نیاز ماهانه ناوگان را با قیمت یارانه‌ای تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ذاکری‌هرندی، ادامه داد: به همین منظور، کمیته‌ای با حضور نمایندگان راهداری شمال و جنوب استان، صنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب، مدیرعامل شرکت بازر، یکی از اتحادیه‌های دارای بیشترین تعداد عضو، نماینده اتاق و نمایندگان حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری تشکیل می‌شود تا ظرف یک هفته، شیوه ثبت‌نام، نحوه تخصیص و فرآیند تحویل لاستیک را مشخص کند. پس از بررسی و تأیید سازوکار اجرایی نیز دستورالعمل مربوط به اتحادیه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه راهداری، شرکت نفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل و جلوگیری از توقف چرخه جابه‌جایی کالا اهمیت ویژه‌ای دارد و مدیریت استان در کنار رانندگان و فعالان این بخش، پیگیر رفع مشکلات و مطالبات آنان خواهد بود.

پرداخت به‌ موقع کرایه حمل به رانندگان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به نقش رانندگان در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور گفت: فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان طی یک سال گذشته و در شرایط بحرانی کشور، نقش مؤثری در استمرار حمل کالاهای اساسی ایفا کردند و در مقاطعی نیز رانندگان استان برای پشتیبانی از شبکه حمل‌ونقل کشور به بندر چابهار اعزام شدند.

علی عبداللهی، با بیان اینکه بخشی از دغدغه‌های رانندگان با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شده است، افزود: پرداخت به‌ موقع کرایه حمل یکی از مطالبات اصلی رانندگان بود که با هم‌افزایی و پیگیری‌های انجام‌شده با محوریت استانداری، مشکلات گذشته در این زمینه تا حد زیادی برطرف شده است؛ با این حال، افزایش هزینه‌های فعالیت در حوزه حمل‌ونقل همچنان موجب باقی ماندن برخی مطالبات شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان همچنین تسهیل دسترسی رانندگان به سوخت را از دیگر درخواست‌های این صنف برشمرد و گفت: اختصاص یک جایگاه سوخت در شهرها به‌صورت شبانه‌روزی برای ارائه خدمات به ناوگان سنگین و امکان دریافت یکجای سهمیه ۳۰۰ لیتری از جمله مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.