شبکه حمل و نقل استان کرمان باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طبیب زاده، عصر یکشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: با وجود بالغ بر سه میلیارد دلار صادرات کالا در استان کرمان، اما این استان فاقد شرکت حمل ونقل بین المللی است و ساماندهی حوزه حمل و نقل در این استان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: اقتصاد حمل و نقل، اقتصادی بسیار بزرگ است و سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی و تسهیل صادرات دارد و به ارتقای معیشت ورفاه مردم کمک شایانی می‌کند.

وی اظهارداشت: با وجود اقدامات انجام شده در راستای ایجاد بندر خشک، لجستیک بار و … در استان کرمان، باید شبکه حمل ونقل در این استان ساماندهی شود.

طبیب زاده، افزود: طرح جامع حمل و نقل استان کرمان در سال ۱۳۹۷ تدوین شده و اتاق بازرگانی کرمان آمادگی دارد بر مبنای نیازهای روز استان این طرح را تهیه و به روزرسانی نماید تا براساس آن بتوان حمل ونقل را در استان کرمان سامان داد.