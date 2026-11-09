به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای یمنی موفق شدند یک پهپاد شناسایی از نوع CH-۴ متعلق به ارتش عربستان را با استفاده از تسلیحات مناسب در استان الجوف سرنگون کنند.

وی تأکید کرد که این چهارمین پهپاد از این مدل است که در جریان تنش‌های اخیر توسط نیروهای مسلح یمن از مدار خارج شده است.

این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای یمنی در راستای بازپس‌گیری مناطق استراتژیک و شکست محاصره اعمال شده توسط ائتلاف سعودی، به موفقیت‌های میدانی گسترده‌ دست یافته‌اند.

پیش از این، نیروهای یمنی با کنترل مناطق راهبردی از جمله بندر «المخا» و منطقه «کهبوب»، تسلط خود را بر تنگه بسیار مهم «باب‌المندب» — یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان — به‌طور چشمگیری افزایش دادند.