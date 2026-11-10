به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی العماد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که صنعا از موضع گیری اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در خصوص عدم مداخله در یمن استقبال می کند.

وی اضافه کرد که یمن همواره آماده مبارزه با رژیم صهیونیستی است و این کشور هیچ گاه بخشی از جنگ در سوریه نبوده است.

العماد به انفعال پاکستان و مشارکت عربستان در جنگ علیه یمن اشاره کرد و گفت که ائتلاف مکه به عربستان خدمتی نکرده است. این کشور در مسیر شکست قرار دارد و هیچ پایگاه مردمی به دلیل جنایاتش علیه یمن ندارد. انصارالله هرگز به عقب باز نخواهد گشت و عربستان باید به صورت کامل از یمن برود.

پیشتر الشیبانی گفته بود که اخبار منتشر شده در خصوص قصد و نیت دمشق برای اعزام نیروی نظامی به یمن با هدف کمک به عربستان صحت ندارد.