به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی علیه استان‌ های لحج، تعز، الجوف، حجه، مارب و ذمار انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود:جنگنده‌های «F-۱۵» و «تایفون» سعودی که از پایگاه‌ های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، استان‌ های لحج، تعز، الجوف، حجه، مأرب و ذمار را بمباران کردند.

سرتیپ «یحیی سریع» ادامه داد: این حملات شهدا و زخمی های زیادی در میان غیرنظامیان بر جای گذاشته است. با احتساب این حملات، مجموع تجاوزهای هوایی سعودی از آغاز تشدید بحران علیه یمن به ۴ هزار و ۷۶۵ حمله هوایی و موشکی رسید.