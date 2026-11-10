به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در بازدید از بخشداری دره‌رود، ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، در جریان مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش قرار گرفت.

وی همچنین در نشستی با حضور جمعی از حامیان دولت چهاردهم در فرمانداری انگوت، دیدگاه‌ها، مطالبات و مسائل مطرح‌شده از سوی حاضران را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه، عملکرد بخشداری مرکزی شهرستان انگوت نیز از سوی کارشناسان و همکاران مربوط ارزیابی شد و در نشست جمع‌بندی، نتایج بازدیدها، چالش‌های موجود و راهکارهای پیگیری مسائل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این بازدیدها با هدف نظارت میدانی بر عملکرد مجموعه‌های تابع، بررسی مسائل و تقویت هماهنگی در پیگیری امور حوزه سیاسی و تقسیمات کشوری انجام شد.