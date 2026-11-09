به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی هنرمند باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون شب گذشته ۱۷ آبان به دلیل بیماری درگذشت. در پی درگذشت این هنرمند معاون هنری وزارت ارشاد، رئیس حوزه هنری، مدیرکل هنرهای نمایشی، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، رئیس صداوسیما، معاون سیمای رسانه ملی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، دبیر جشنواره تئاتر فجر و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور، رئیس سیمافیلم، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دبیر جشنواره تئاتر مقاومت پیام تسلیت فرستادند.

پیام تسلیت معاون هنری

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت کوروش زارعی هنرمند متعهد هنرهای نمایشی را تسلیت گفت.

متن پیام وی بدین شرح است: «درگذشت هنرمند متعهد و مردمی، زنده‌یاد کوروش زارعی موجب تأثر و اندوه فراوان شد. او از هنرمندانی بود که هنر را رسالتی فرهنگی و اجتماعی می‌دانست و سال‌های عمر خود را در مسیر ترویج و اعتلای تئاتر متعهد و نشر ارزش‌های دینی و ملی سپری کرد.

بی‌تردید خدمات و تلاش‌های ارزشمندش در عرصه هنرهای نمایشی، در حافظه فرهنگی و هنری این سرزمین به یادگار خواهد ماند. این فقدان تلخ را به خانواده محترم ایشان، به‌ویژه همسر هنرمند و گرامی‌شان و نیز به خانواده شریف تئاتر تسلیت می‌گویم. بی‌گمان، تحمل چنین فقدانی برای همراهی که خود با زبان هنر و رنج و شور هنرمندانه آشناست، دشوارتر است.

از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای همسر گرامی، خانواده و بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

یاد و نامش در صحنه هنر ایران ماندگار باد.»

پیام رئیس حوزه هنری

در متن پیام تسلیت محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم / إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت برادر عزیز و هنرمند ارجمندمان، کوروش زارعی، اندوهی سنگین بر دل خانواده حوزه هنری نشاند. هنوز چند ماه بیشتر از روزی نگذشته که در همین خانه گرد هم آمدیم تا از سال‌ها تلاش و مجاهدت هنری او قدردانی کنیم. آن روز به ادامه همراهی و حضورش در کنارمان دلگرم بودیم و امروز جای خالی او را به تلخی احساس می‌کنیم.

کوروش زارعی از مینابِ نجیب برخاست و به جایگاهی ممتاز در تئاتر حرفه‌ای ایران رسید؛ بازیگر و کارگردانی درجه‌یک که در سینما و تلویزیون نیز حضوری شریف و مؤمنانه داشت. ایمان و اعتقادش با تمام زندگی هنری او پیوند خورده بود. در همه این سال‌ها پای انقلاب ایستاد و حتی آنجا که این ایستادگی به بهای از دست رفتن فرصت‌های حرفه‌ای تمام شد، از باورهایش کوتاه نیامد. ارادت عمیقش به رهبر شهید انقلاب نیز جلوه‌ای از همین وفاداری بود؛ محبتی که حتی رنج بیماری نتوانست او را از حضور در آخرین وداع با آن عزیز بازدارد.

از جان‌گرفتن دوباره تئاتر بچه‌های مسجد تا برپایی کاروان‌های نمایش اربعین و تلاش خستگی‌ناپذیر برای شکل‌گیری و انسجام جبهه هنری مقاومت، نشان همت و اخلاص او بر جای مانده است. کوروش زارعی هنرمندی با اعتباری فراتر از مرزهای ایران بود؛ چهره‌ای شناخته‌شده و محبوب که از شمال آفریقا تا عراق و سوریه، هنر و منش او الهام‌بخش بود. به‌ویژه در میان برادران هنرمند عراقی، لبنانی و سوری، منزلتی داشت که از آوازه و اعتبار حرفه‌ای فراتر می‌رفت؛ منزلتی برآمده از سال‌ها رفاقت، مجاهدت مشترک و ایمانی که دل‌ها را به یکدیگر پیوند می‌داد. محبت و احترام کم‌نظیری که در سفرهای عراق و سوریه نسبت به او می‌دیدیم، گواه همین پیوند عمیق بود.

اما برای ما که سال‌ها در کنارش بودیم، کوروش تنها هنرمندی بزرگ و همراهی دیرین نبود؛ برادری بود که مهر و صفا و صداقتش به سال‌های همراهی‌مان گرما می‌بخشید. او حوزه هنری را خانه خود می‌دانست و حقیقتا از جان برای این خانه مایه گذاشت. حالا باور نبودنش دشوار است؛ جای خالی‌اش بیش از همه در جمع دوستان و رفقایی احساس می‌شود که به بودنش دلگرم بودند.

درگذشت این برادر عزیز را به همسر هنرمند و همراه وفادارش، سرکار خانم طرفه، فرزندان عزیزشان، سایر بستگان، دوستان، شاگردان و خانواده بزرگ هنر انقلاب اسلامی تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مسئلت دارم.»

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی درگذشت کوروش زارعی بازیگر، کارگردان و مدیر باسابقه هنرهای نمایشی را تسلیت گفت. در متن پیام اتابک نادری آمده است: «درگذشت هنرمند متعهد و پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی، در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آشنایی من با زنده‌یاد زارعی به سال ۱۳۷۲ و اجرای نمایش «گل و جهله» بازمی‌گردد؛ نمایشی که با حضور درخشان او در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، زمینه معرفی‌اش به جامعه تئاتر کشور به‌عنوان استعدادی جوان و آینده‌دار را فراهم کرد. استعدادی که در سال‌های بعد، با تلاش و تعهد، به‌ چهره‌ای اثرگذار در عرصه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی تبدیل شد.

کوروش زارعی هنر را فراتر از یک فعالیت حرفه‌ای، رسالتی فرهنگی و اعتقادی می‌دانست. ارادت قلبی او به خاندان عصمت و طهارت (ع) و دلبستگی‌اش به فرهنگ عاشورا، در آثار و فعالیت‌های هنری‌اش، از جمله نمایش‌های «خورشید کاروان»، «غمنامه فرات» و «بانوی بی‌نشان» جلوه‌گر بود.

مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، دبیری چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و تلاش برای گسترش تئاتر دینی و مردمی، بخشی از خدمات ارزشمند او به هنرهای نمایشی کشور است.

بی‌تردید فقدان این هنرمند پرتلاش، ضایعه‌ای برای خانواده بزرگ تئاتر ایران است و یاد و آثار او در حافظه هنر نمایشی کشور باقی خواهد ماند.

اینجانب در این ایام سوگواری، فقدان این هنرمند ارادتمند به خاندان اهل‌بیت (ع) را به خانواده محترم ایشان، دوستان، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س)، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت رئیس صداوسیما

همچنین پیمان جبلی رئیس صداوسیما با صدور پیامی درگذشت کوروش زارعی را به خانواده‌ وی و جامعه‌ هنری کشور تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است: «باسمه تعالی

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

عزیمت هنرمندی به‌یادماندنی از جهان، که سالیان دراز با سرمایه جان شیفته در میدان ارزش‌های قدسی و اصالت‌های آیینی ایستاده بود، داغی گران بر دل جامعه فرهنگ و رسانه است.

زندگی هنری مرحوم کوروش زارعی جلوه‌ای رسا از تلفیق فرهنگ اصیل و تعهد برخاسته از دل و جان بود. او در سنگر تئاتر مقاومت، تعزیه و روایت‌های فاخر دینی‌ای چون «یوسف پیامبر» و «مختارنامه» و آثار متعدد در تلویزیون، سینما و تئاتر و نیز سکان‌داری هنرهای نمایشی در حوزه هنری، تنها یک بازیگر، کارگردان یا مدیر فرهنگی نبود بلکه دیده‌بانی هوشیار و خادمی بی‌ادعا بود که با هر قدم و هر قلم، خلوص نیت و ایمان درونی‌اش را به تماشای مخاطب می‌گذاشت. ازهمین‌رو، کارنامه‌ درخشان آن زنده‌یاد در اعتلای تئاتر دینی و مردمی، میراثی ماندگار است که هرگز از جریده افتخارات این سرزمین پاک نخواهد شد.

این‌جانب فقدان این هنرمند ارجمند و خادم اهل‌بیت (ع) را به خانواده‌ محترم ایشان، جامعه‌ هنری کشور و همکاران گرامی‌ام تسلیت عرض کرده، از پیشگاه پروردگار مهربان برای آن فقید سعید، غفران واسعه و آرامش ابدی و برای بازماندگان شکیبایی توأم با پاداش الهی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت معاون سیما

محسن برمهانی معاون سیما در پیامی درگذشت کوروش زارعی هنرمند فرهیخته، بصیر و انقلابی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

درگذشت هنرمند پیشکسوت و فرهیخته کوروش زارعی، موجب تأثر و تأسف فراوان شد. مرحوم زارعی از هنرمندان برجسته و صاحب‌نام عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون بود که با نقش‌آفرینی‌های ماندگار در مجموعه‌هایی همچون «یوسف پیامبر(ع)»، «مختارنامه»، «کیمیا» و «آنام»، در خاطره مخاطبان رسانه ملی جایگاهی ویژه یافت. او همچنین با پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و دبیری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در اعتلای هنرهای نمایشی و حمایت از جریان تئاتر دینی و انقلابی منشأ اثر بود. اما آنچه این هنرمند بزرگ را فراتر از توانمندی‌های کم‌نظیر حرفه‌ای و تخصصی‌اش ممتاز می‌ساخت، زهد، تقوا، بصیرت، زمان‌شناسی، احساس مسئولیت اجتماعی و موضع‌گیری‌های صریح و به‌هنگام او در قبال مسائل مردم و کشور بود. هنرمندی که نسبت به رنج‌ها، آرمان‌ها و سرنوشت جامعه خود بی‌تفاوت نباشد، عضوی زنده از پیکره آن جامعه است و با آن حیات می‌یابد. از این منظر، کوروش زارعی با آثار، اندیشه و مواضع خود همچنان در حیات فرهنگی و هنری این سرزمین زنده خواهد ماند. فقدان این هنرمند متعهد و ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، همکاران و دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت رئیس سیمافیلم

مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم، در پیامی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند باسابقه تئاتر و تلویزیون کشور را تسلیت گفت و از او به‌عنوان هنرمندی یاد کرد که برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم و هنر متعهد انقلاب خدمات ارزشمندی انجام داد.

متن پیام رئیس مرکز سیما فیلم بدین شرح است:

«با نام آن که هستی از آن اوست

خبر درگذشت هنرمند متعهد و باسابقه تئاتر و تلویزیون کشور، جناب آقای کوروش زارعی، موجب اندوه خانواده بزرگ تلویزیون و رسانه ملی و به‌خصوص کارکنان و هنرمندان مرکز سیمافیلم شد. آن زنده‌یاد هنر نمایش در ایران، در حالی به دیدار خالق شتافت که پس از عمری فعالیت در فاخرترین آثار نمایشی و تلویزیونی و ایفای نقش‌های ماندگار در مجموعه‌های نفیسی چون «یوسف پیامبر»، و نیز با حضور دلسوزانه و اثرگذار خود در عرصه مدیریت هنرهای نمایشی، منشا خدمات ارزشمندی برای هنر متعهد انقلاب بود و همواره در این مسیر برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم کوشید.

خانواده هنرمندان و کارکنان سیمافیلم در کنار دیگر اعضای رسانه ملی و همه مخاطبان هنر او، یاد و خاطرۀ این هنرمند بزرگ را گرامی می‌دارند و به درگاه خدای بزرگ برای علو درجات او و آرامش و تسلای بازماندگانش دست به دعا می‌دارند.»

پیام تسلیت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

در پی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند فقید سینما، تئاتر و تلویزیون کشور، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس پیام تسلیتی صادر کرد. در این پیام آمده است: «از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش

درگذشت هنرمند متعهد، کارگردان، نویسنده، بازیگر و مدیر شایسته جبهه فرهنگی انقلاب، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

حضور مستمر این چهره ارزشمند در عرصه‌های مختلف هنرهای نمایشی و نقش‌آفرینی و خلق شخصیت‌های ماندگار در سینما، تئاتر و تلویزیون کشور، بی‌شک در اذهان مردم ایران اسلامی ماندگار خواهد بود و نام نیک و خاطره ارزشمند او هرگز از حافظه جمعی ایرانیان زدوده نخواهد شد.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، این ضایعه اسفناک را به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران و جامعه ارزشمند هنرهای نمایشی کشور تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند سبحان، در ایام شهادت و سوگواری دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا، برای آن هنرمند فقید که دل‌سپرده راستین مکتب اهل‌بیت بود، غفران و رحمت الهی و آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی مسئلت دارد.»

پیام تسلیت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

در پیام تسلیت محمد اله یاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر آمده است: «خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت، متعهد و نام‌آشنای عرصه نمایش، سینما و تلویزیون، زنده یاد کوروش زارعی ، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

زنده‌یاد کوروش زارعی از جمله هنرمندانی بود که پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و نگاه مسئولانه به رسالت هنر، از ویژگی‌های برجسته شخصیت و فعالیت حرفه ای او به شمار می رفت. وی با سال‌ها تلاش و حضور اثرگذار در عرصه هنرهای نمایشی، در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر کشور گام برداشت و با فعالیت های ارزشمند خود، نقشی ماندگار در این عرصه ایفا کرد.

وی در دوره عضویت در هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر نیز با نگاه مسئولانه و دغدغه مند، در مسیر حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و پیگیری مسائل و مطالبات آنان نقش‌آفرینی کرد.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان به‌ویژه همسر ارجمند و هنرمندشان، همچنین جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت دبیر جشنواره‌ تئاتر فجر

ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز پیامی منتشر کرد که بدین شرح است: «به نام آنکه بازگشت همه به آغوش بازِ اوست

این یک تسلیت نیست، پاره‌های گسسته‌ای‌ست از تصاویر و خاطرات که با واژگان محاصره شده‌اند. کار این واژگان هم در این مجال، صاحبِ این قلم را راضی نمی‌کند. چند نفر را می‌شناسید که اگر در یک اتاق تنهایش بگذارید، «دقیقاً» همانی باشد که در جمع دیگران است؟ اصلاً می‌شناسید؟ خودتان از آنها هستید؟ اصلاً می‌شود چنین بود؟

کورش زارعی با حضورش، زندگی‌اش، باورش، آثارش، نگاهش، رفتارش و سلوکش نشان داد که در اوج اعوجاج این جهان، در سیّاله‌های غریبِ معاصر که این سوی دنیا با آن سویش، یک دم استوار و قابل تکیه نیست، در قلبِ پیچ‌های وحشتناکِ روزگار، و مالیخولیاهای بی‌رقیبش هم می‌توان چنان بود که پرسیدم.

اگر تئاتر متعهد پس از انقلاب ما، بخواهد از معادلاتش مخرج مشترک بگیرد و آن را در یک نام خلاصه کند، قطعاً به همین نامِ زلال خواهد رسید: «کورش زارعی»

یادش گرامی و مانا»

پیام تسلیت عضو هیئت علمی دانشگاه سوره

در پیام تسلیت کاظم نظری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی سوره آمده است: «خبر درگذشت هنرمند فرهیخته، مدیر فرهنگی و چهره اثرگذار هنرهای نمایشی کشور، زنده‌یاد کوروش زارعی، اندوهی عمیق بر جان جامعه هنری و دوستداران فرهنگ و هنر ایران نشاند.

کوروش زارعی از آن دست هنرمندانی بود که هنر را نه صرفا عرصه‌ای برای آفرینش و حضور بر صحنه، بلکه رسالتی برای تعالی انسان، پاسداشت ارزش‌ها و خدمت به فرهنگ و هویت این سرزمین می‌دانست. او بخش بزرگی از عمر پربار خویش را وقف اعتلای هنر نمایش کرد؛ از گسترش و بالندگی جریان ارزشمند تئاتر بچه‌های مسجد و پرورش نسل‌های تازه‌ای از هنرمندان متعهد، تا توسعه هنر نمایش مقاومت و حضور مؤثر در عرصه تئاتر حرفه‌ای کشور.

او باور داشت که تئاتر می‌تواند چراغی در تاریکی‌ها، صدایی برای حقیقت و پناهی برای آرمان‌های انسانی باشد. در مسیر دشوار و پرفرازونشیب هنر نمایش، با عشق، ایمان و مجاهدت گام برداشت و میراثی از تلاش، تعهد و دلبستگی به صحنه و هنرمندان از خود بر جای گذاشت.

اینجانب این ضایعه جانکاه را به خانواده ارجمند و داغدار آن عزیز، دوستان و همکارانش، هنرمندان و فعالان هنرهای نمایشی و تمامی اهالی فرهنگ و هنر کشور صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند مهربان برای آن هنرمند فقید، آرامش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و جامعه هنری ایران، شکیبایی و بردباری مسئلت دارم.

یادش گرامی، نامش ماندگار و چراغی که در صحنه تئاتر این سرزمین برافروخت، همواره روشن باد.»

پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت زنده‌نام کوروش زارعی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«انا لله وانا الیه راجعون

امروز، فرهنگ و هنر ایران، یکی دیگر از چهره‌های درخشان خود را از دست داد؛ هنرمندی که با تلاش‌ مستمر خود در عرصه هنرهای نمایشی، نقشی اثرگذار و ماندگار در اعتلای فرهنگ این مرز و بوم ایفا کرد.

کوروش زارعی با فعالیت‌های درخشان خود در هنرهای نمایشی یکی از جریان‌سازان تئاتر آیینی و تئاتر مقاومت بود که با سال‌ها مجاهدت در این عرصه، برگ زرین دیگری را بر دفتر هنرهای نمایشی کشور افزود. اینجانب، از سوی خانواده بزرگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش قرین رحمت الهی و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار باد.»

پیام تسلیت مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور

حامد شب‌خیز مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور در پی درگذشت کوروش زارعی؛ هنرمند فرهیخته و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ /إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

با نهایت تاثر و تاسف، عروج آسمانی زنده یاد؛ مرحوم کوروش زارعی، هنرمند متعهد، ولایتمدار و از پیشگامان عرصه‌ی نمایش‌های دینی و انقلابی را به خانواده معزز و مکرم، جامعه‌ هنرمندان و علاقمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نماییم.

مرحوم کوروش زارعی از سرآمدان و پیشگامان نوع جدیدی از هنرهای نمایشیِ دینی، اهل بیتی و انقلابی بود که عمر گرانبهای خود را در راه خدمت به اسلام ناب محمدی (ص) و ایران عزیز و مقتدر صرف نمود. استاد زارعی در مدرسه عشق نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و از موسسین انجمن هنرهای نمایشی بسیج هنرمندان بودند، سال‌ها نیز ریاست این انجمن را بر عهده داشتند.ایشان آثار ماندگار و ارزشمند و تربیت نیروی هنرمند متعهد و بسیجی را نیز در این سازمان به یادگار گذاشته‌اند.

استاد زارعی که از تربیت‌یافتگان مکتب هنری انقلاب اسلامی بود؛ توانست در طول عمر شریف خود صحنه‌های نمایش، پرده‌های سینما و قاب‌های تلویزیون را به سنگر دفاع از حق و حقیقت، انسان و انسانیت تبدیل نماید.

سازمان بسیج هنرمندان کشور بر خود فرض می‌داند ضمن گرامیداشت نام بلند این هنرمند با اخلاص که محبوبیت خود را نیز از خدمت خالصانه‌اش بدست آورده بود، در راستای نشر معارف و آثار استاد کوروش زارعی که مسئول انجمن هنرهای نمایشی بسیج هنرمندان کشور نیز بودند، تمام توان خود را به کار گیرد تا ان‌شاءالله راه آغاز شده توسط این هنرمند انقلابی را به قله‌های تجلی نزدیک‌تر نماید.»

پیام تسلیت دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

محمد کاظم‌تبار دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در پی درگذشت کورش زارعی هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما، تلویزیون پیام تسلیت منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«به نام خدا

بعضی هنرمندان را نمی‌توان تنها با آثارشان به یاد آورد؛ آنها بخشی از یک مسیرند، بخشی از خاطره و هویت جریانی که سال‌ها برای زنده نگه داشتن آن کوشیده‌اند. کوروش زارعی برای تئاتر انقلاب و مقاومت از همین جنس بود.

او از جمله هنرمندانی بود که هنر نمایش را به دغدغه‌های بزرگ‌تر پیوند زد و در فراز و فرود سال‌های فعالیت تئاتر متعهد، حضوری مؤثر و قابل اعتنا داشت. نام او برای خانواده تئاتر بالاخص تئاتر مقاومت، یادآور همراهی در ادوار مختلف این جشنواره و مشارکت در مسیری است که روایت ایستادگی، هویت و آرمان‌های یک ملت را بر صحنه تئاتر دنبال می‌کند.

فقدان او تنها فقدان یک هنرمند و چهره شناخته‌شده تئاتر نیست؛ جای خالی انسانی است که بخشی از خاطرات و تجربه‌های این خانواده هنری با حضور و همراهی او شکل گرفته است. بی‌تردید، آنچه از هنرمندان در حافظه یک جریان فرهنگی باقی می‌ماند، تنها آثارشان نیست؛ باورهایی است که به آن وفادار ماندند و مسیرهایی است که برای تداوم آن قدم برداشتند.

درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و همه همراهان و دوستدارانش تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن هنرمند فقید، آرامش و رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.»