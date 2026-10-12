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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت

معرفی داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت

هوشنگ توکلی، کورش زارعی و اصغر خلیلی به عنوان داوران بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه رویداد، طی حکمی از سوی محمد کاظم‌تبار دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، هیئت داوران بخش «افق مقاومت» این رویداد هنری معرفی شدند.

براساس این حکم، هوشنگ توکلی، کوروش زارعی و اصغر خلیلی به عنوان اعضای هیئت داوران، ارزیابی آثار راه یافته به بخش «افق مقاومت» این دوره از جشنواره را بر عهده خواهند داشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6975614

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