به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه صادر شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش آمده است: در پی پیش‌بینی نامساعد شدن شرایط جوی و افزایش تلاطم دریا، محدودیت تردد دریایی در مسیرهای منتهی به جزیره کیش اعمال شده و بر این اساس، تردد تمامی شناورها از بنادر کیش، چارک و آفتاب در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ممنوع است.

بنا به این اطلاعیه، با توجه به شرایط نامساعد دریایی، به کیشوندان و گردشگران توصیه می‌شود در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، از انجام فعالیت‌های دریایی خودداری کرده و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، نکات و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

این اطلاعیه همچنین کیشوندان و مسافران درخواست کرده است که برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناورها در بنادر غرب استان هرمزگان با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ و در جزیره کیش با شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس بگیرند.