به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیشبینی وزش بادهای غربی تا شمال غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام گردید:
تردد لندینگکرافت (خودروبر) از بنادر چارک، آفتاب و کیش از ساعت ۰۷:۰۰ تا ساعت ۰۹:۰۰ ؛ با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع میباشد.
تردد شناورهای مسافری از بنادر چارک و کیش؛ ممنوع میباشد.
تردد شناورهای صیادی و قایقها؛ ممنوع میباشد.
براساس این گزارش، با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.
کیشوندان و گردشگران میتوانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند. همچنین جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تردد شناورها، شمارههای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) پاسخگوی تماسها خواهند بود.
نظر شما