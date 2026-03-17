۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

محدودیت دریایی در بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش به‌دنبال ناپایداری جوی

کیش-محدودیت دریایی در بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش به‌دنبال ناپایداری جوی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای غربی تا شمال غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیت‌های تردد شناورها برای روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام گردید:

تردد لندینگ‌کرافت (خودروبر) از بنادر چارک، آفتاب و کیش از ساعت ۰۷:۰۰ تا ساعت ۰۹:۰۰ ؛ با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع می‌باشد.

تردد شناورهای مسافری از بنادر چارک و کیش؛ ممنوع می‌باشد.

تردد شناورهای صیادی و قایق‌ها؛ ممنوع می‌باشد.

براساس این گزارش، با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت نمایند.

کیشوندان و گردشگران می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند. همچنین جهت دریافت آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تردد شناورها، شماره‌های ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) پاسخگوی تماس‌ها خواهند بود.

