دریافت 11 MB کد مطلب 7006803 https://mehrnews.com/x3dzhZ ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱ کد مطلب 7006803 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱ ۲۱ طرح عمرانی با سرمایهگذاری ۱۱۴ همتی در کیش افتتاح شد ۲۱ طرح عمرانی در کیش با سرمایهگذاری ۱۱۴ همت به بهرهبرداری رسید که ظرفیت ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی را دارند. کپی شد مطالب مرتبط هشدار در رابطه با تشدید بارشها و آبگرفتگی معابر در هرمزگان هشدار سطح قرمز در هرمزگان؛ تندباد ۸۰ کیلومتر بر ساعت در راه است تردد شناورها در بنادر کیش، چارک و آفتاب ممنوع اعلام شد آمادگی کیش برای ایجاد مناطق آزاد مالی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال برچسبها کیش طرح عمرانی پروژه عمرانی
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