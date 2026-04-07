تردد دریایی در کیش برای سومین روز متوالی ممنوع اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد هشدار هواشناسی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان و با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی، برای سومین روز متوالی تردد کلیه شناورها در محدوده جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب در روز چهارشنبه متوقف و ممنوع است.

این کارگروه در اطلاعیه خود اعلام کرده است که با توجه به متلاطم بودن دریا، افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به گردشگران، ساکنان و فعالان دریایی جزیره کیش و بنادر آفتاب و چارک توصیه می‌شود که از انجام هر گونه فعالیت دریایی پرهیز کرده و جهت پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی، نکات ایمنی را رعایت کنند.

این کارگروه در اطلاعیه خود اعلام کرده است که شهروندان می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی، عدد یک و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.

همچنین شهروندان برای اطلاع از وضعیت جوی و تردد شناورها، با شماره گویای ۰۷۶۴۵۷۷ برای غرب هرمزگان و شماره گویای ۰۷۶۴۴۸۸ برای جزیره کیش تماس حاصل کنند.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از همه اهالی، مسافران و کیشوندان درخواست کرده است که از مراجعه به بندرگاه کیش خودداری کرده و اطلاعیه‌های بعدی را از مراجع رسمی دنبال کنند.