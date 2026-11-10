به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب امینی در خصوص برگزاری مسابقات سراسری قرآن، نهج‌البلاغه و اذان اظهار کرد: این دوره از مسابقات طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه با حضور ۳۰۵ متسابق برگزیده به میزبانی پالایشگاه اصفهان در مشهد مقدس برگزار شد که در این رقابت‌های فشرده، این ۲۴ نماینده توانمند پالایشگاه شازند موفق شدند با ارائه عملکردی درخشان، جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورند.

وی با اشاره به نتایج درخشان متسابقین در رشته‌های قرائت افزود: در رشته‌ قرائت تحقیق علی نعمتی از گروه پنج و فاطمه الماسی از گروه ۶ رتبه اول را کسب کردند و نسرین نوری از گروه هفت حائز رتبه سوم شد. همچنین در بخش قرائت تقلیدی، ریحانه ماهرویی از گروه سه و کوثر جودکی از گروه چهار مقام نخست را از آن خود کردند و محمدحسین موحدزاده از گروه پنج به رتبه سوم دست یافت. در رشته تخصصی اذان نیز محمد مستعلی از گروه پنج با اجرایی مسلط، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

امینی در تشریح افتخارات بخش حفظ تخصصی قرآن کریم بیان کرد: در رشته حفظ ۱۰ جزء، پژمان احمدی از گروه ۶ مقام نخست را به دست آورد و مریم نوری از گروه هفت رتبه دوم را از آن خود کرد. در حفظ پنج جزء، حنانه شاه‌حسینی از گروه سه رتبه دوم و نیلوفر بیات از گروه هفت رتبه سوم را کسب کردند، همچنین در بخش حفظ سه جزء، امیرحسین واخته از گروه پنج و نرجس زنگنه از گروه سه رتبه‌های اول را به دست آوردند و حامد قربان‌پور از گروه ۶ حائز رتبه دوم شد. در حفظ ۱۵ جزء نیز رضوان مرادی از گروه هفت رتبه سوم را کسب کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پالایشگاه شازند درخصوص نتایج رشته‌های مفاهیم و نهج‌البلاغه نیز گفت: در رشته مفاهیم قرآن کریم، مسعود کرمی از گروه ۶، مهرداد طالب‌بیگی از گروه چهار و آزاده صوفی از گروه ۶ با کسب رتبه‌های اول خوش درخشیدند؛ همچنین ملیحه سادات خاتمی از گروه پنج رتبه دوم و امیرمهدی توکلیان از گروه سه و الینا تلخابی از گروه چهار رتبه‌های سوم این رشته را به نام خود ثبت کردند.

امینی افزود: در رشته نهج‌البلاغه نیز سید امیرمهدی موسوی از گروه سه و سینا طالب‌بیگی از گروه چهار موفق به کسب رتبه اول شدند و پویا طالب‌بیگی از گروه پنج رتبه دوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

امینی در پایان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به برگزیدگان و خانواده‌های محترم آنان، ابراز امیدواری کرد: این ۲۴ برگزیده پالایشگاه در مرحله نهایی مسابقات نیز با اتکاء به آموزه‌های والای قرآنی، خوش بدرخشند و پرچم افتخار شرکت را بیش از پیش به اهتزاز درآورند.

اختتامیه هفتمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی-تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون تولید شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در آیین اختتامیه هفتمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی-تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اظهار داشت:آتش‌نشانان صنعت نفت، عاشقانه حرفه خطیر خود را انتخاب کرده‌اند و در شرایطی که همگان به دنبال دوری از کانون حادثه هستند، این نیروهای مخلص برای حفاظت از شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور، بی‌محابا به دل خطر می‌زنند.

عزت الله غلامی با اشاره به ماهیت عملیات‌های آتش‌نشانی در محیط‌های پالایشگاهی تصریح کرد: پیچیدگی تاسیسات نفتی، فرصت هرگونه آزمون و خطا را از تصمیم‌گیران میدانی سلب می‌کند از این رو تصمیمات هوشمندانه و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، تفاوت اصلی بین یک مدیریت بحران موفق و بروز حوادث ناگوار است و متأسفانه سختی کار این جامعه هدف به دلیل ماهیت محصور بودن تاسیسات نفتی، اغلب از دید عموم پنهان مانده و برگزاری چنین رزمایش‌هایی، فرصتی برای نمایش عیار واقعی ایثارگری و آمادگی این قهرمانان است.

معاون تولید شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، شرایط کنونی کشور را نیازمند تقویت تاب‌آوری عملیاتی دانست و افزود: در وضعیت کنونی که با چالش‌های ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین قطعات در تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی مواجه هستیم، نقش آتش‌نشانان در «پایداری تولید» بیش از پیش برجسته است و برگزاری این دوره از رقابت‌ها، نه‌تنها بستری برای سنجش سرعت عمل و هماهنگی تیمی است، بلکه مانوری برای بازتعریفِ اقتدار صنعت نفت در حفظ امنیتِ انرژی کشور به شمار می‌رود.

غلامی با تأکید بر لزوم عبور از سطوح سنتی ارزیابی به سمت الگوهای نوین مدیریتی، بیان کرد: نظام «مدیریت دانش» باید به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی دوره‌های آینده گنجانده شود. بسیاری از تجارب ارزشمند همکاران ما در حوادث مختلف، با بازنشستگی افراد از چرخه عملیاتی خارج می‌شود که این یک آسیب جدی برای سازمان است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد عملیاتی اینجانب، تشکیل «کارگروه اشتراک تجارب» در حاشیه این رقابت‌هاست و ما باید «درس‌آموخته‌های حاصل از حوادث» را به عنوان یک دارایی نامشهود مستندسازی کنیم و ارائه تجارب واقعی، مانند درس‌های آموخته‌شده از حوادث نشت گاز در واحدهای آمین، می‌تواند به عنوان پروتکل‌های آموزشیِ نوین برای تمامی پالایشگاه‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

معاون تولید پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان صنعت نفت ابراز امیدواری کرد: خروجی این دوره از ارزیابی‌ها، صرفاً کسب رتبه برتر نباشد، بلکه به هم‌افزایی تخصصی، انتقال تکنیک‌های ایمنی و ارتقای ضریب امنیتِ واحدهای عملیاتی در سراسر کشور منجر شود.

پایان مقتدرانه هفتمین دوره ارزیابی عملیاتی آتش‌نشانان صنعت نفت با معرفی برترین‌ها

هفتمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی و تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در بخش‌های انفرادی و تیمی، به میزبانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به کار خود پایان داد و تیم پالایش نفت اصفهان عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد.

این دوره از رقابت‌ها با حضور ۱۱۲ آتش‌نشان در قالب ۱۴ تیم عملیاتی و با هدف ارزیابی سطح آمادگی، مهارت و توانمندی‌های تخصصی نیروهای آتش‌نشانی صنعت پالایش و پخش و همچنین ارتقای توان عملیاتی آنان برای مقابله مؤثر با شرایط اضطراری و بحران برگزار شد.

در بخش انفرادی و در آیتم ۱۰۰ متر با مانع، «مهدی سالاری» از شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «خالق شهنوازی» از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تیم الف و «محمدرضا رفیعی» از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته بالا رفتن از نردبان طنابی نجات، «مهدی ذاکری» از شرکت پالایش نفت بندرعباس، «محمد فولادی» از شرکت نفت ستاره خلیج فارس و «صابر معصومی» از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در آیتم عملیات ترکیبی آتش‌نشانی و امداد و نجات نیز «محمدطاهر رضایی» از شرکت پالایش نفت اصفهان، «محمدرضا نبئی» از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و «حسین رحیمی» از شرکت پالایش نفت شیراز موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند.

در بخش تیمی این رقابت‌ها نیز تیم شرکت پالایش نفت اصفهان با کسب بهترین عملکرد، بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در بخشی از این آیین از تلاش ها و خدمات ارزنده پیشکسوتان جامعه آتش نشانی صنعت نفت، آقایان عباس ابراهیمی، سالار رحیمی، اسماعیل زورقی کبیر، کاوه یزدان فر، رضا ثقفی، علی اکرامی،محمد توسلی و حسین باباخانی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از مجید مرادی تصویر بردار ساعی و متعهد که با حضور در شرایط سخت و بحرانی (از جمله تصویربرداری از حریق انبار نفت شهید دولتی کرج در جریان جنگ رمضان) راوی حماسه آفرینی ها و تلاش های آتش نشانان بوده است به طور ویژه تجلیل شد.

هفتمین دوره ارزیابی آمادگی عملیاتی و تخصصی آتش‌نشانان شرکت ملی پالایش و پخش، با اجرای مجموعه‌ای از آیتم‌های تخصصی و عملیاتی، فرصتی برای سنجش میزان آمادگی جسمانی، سرعت عمل، دقت، مهارت‌های فنی، هماهنگی تیمی و توان تصمیم‌گیری آتش‌نشانان در شرایط دشوار و نزدیک به موقعیت‌های واقعی بحران فراهم کرد.

برگزاری این رقابت‌ها همچنین زمینه‌ای برای تبادل تجربیات و انتقال دانش و مهارت‌های تخصصی میان نیروهای آتش‌نشانی شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ایجاد کرد؛ موضوعی که می‌تواند در مسیر ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، افزایش تاب‌آوری و تقویت استانداردهای ایمنی در صنعت پالایش و پخش نقش مؤثری داشته باشد. این دوره از ارزیابی‌ها با تأکید بر آمادگی برای مواجهه با روز حادثه، تقویت توان تخصصی و عملیاتی آتش‌نشانان و بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده برای ارتقای مستمر استانداردهای ایمنی در سطح ستاد و شرکت‌های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به کار خود پایان داد.