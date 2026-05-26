به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مدیران پتروشیمی و پالایشگاه شازند اظهار کرد: اقدامات و دستاوردهای جوانان و متخصصان در این واحدهای تولیدی ، نمونه بارزی از "ما می‌توانیم" است که نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد استان را به حرکت درآورده، بلکه موجب افتخار و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی شده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی و پای‌کار بودن کارگران زحمتکش در پالایشگاه و پتروشیمی شازند در ایام جنگ رمضان و در شرایطی که با زبان روزه در خطوط تولید به مجاهدت پرداختند، جلوه‌ای کم‌نظیر از تعهد و غیرت دینی بود؛ بنابراین روحیه جهادی حاکم بر مجموعه‌های تولیدی، همان روحیه‌ای است که در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم.

سردار عمومهدی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام توان و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، آماده است تا در کنار کارگران و مدیران این صنایع بزرگ، موانع تولید را برطرف کرده و از هر اقدامی که به توسعه و تقویت خودکفایی کشور کمک کند، حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: کارگران در سنگر تولید، به‌مثابه افسران خط‌مقدم جنگ اقتصادی هستند که با همت و تخصص خود، نقشه‌های دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشور را خنثی می‌کنند.

وی تاکید کرد: نیروهای زحمتکش پتروشیمی و پالایشگاه شازند، موتور محرک توسعه کشور هستید و امیدواریم با تقویت پیوند میان صنعت و دانش، شاهد ارتقای بهره‌وری و شکوفایی بیش از پیش این صنایع مهم در استان مرکزی باشیم.