به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ هادیانپور بعدازظهر شنبه در آیین افتتاح همزمان طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان شازند اظهار کرد: دولت و مجلس با وجود چالشهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای اقتصادی، تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و رفع مشکلات معیشتی مردم بهکار گرفتهاند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولت، بیان کرد: از مجموع ۳۳۱ پروژه افتتاح شده با اعنبار هشت هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان، ۱۹۸ طرح مربوط به شهرداریها و دهیاریهاست و مابقی پروژهها با همت دستگاههایی نظیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نوسازی مدارس اجرایی شده است که نشاندهنده عزم جدی خادمان مردم برای خدمترسانی است.
رفع تنش آبی در روستای قدمگاه
هادیانپور با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای رفع مشکل آب شرب شهرستان، تصریح کرد: با وجود مشکلات فنی در برخی چاههای آب سال گذشته، تدابیر کوتاهمدت برای تأمین آب شرب مردم اتخاذ و اجرا شد و در برنامه میانمدت نیز حفر یک حلقه چاه اختصاصی برای روستای قدمگاه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه تأمین شده و با برگزاری جلسات کارشناسی با اداره آبفا، منابع آب و تیمهای ژئوفیزیک، در حال تعیین نقطه دقیق حفاری هستیم تا با کمترین چالش فنی، مشکل آب شرب این منطقه برای همیشه رفع شود.
جذب ۳۵۰ نیروی بومی در پالایشگاه تا پایان شهریور جاری
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی جوانان در این شهرستان تأکید کرد: طی دو سال اخیر بیش از ۲۰ نشست تخصصی در تهران با مدیران ارشد صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی برای جذب نیروی انسانی برگزار شده است.
هادیانپور گفت: با توجه به چالشهای بهداشتی و درمانی در روستاهای کزاز و قدمگاه، برای صیانت از حقوق مردم این مناطق، سهمیه ویژه ۱۰ درصدی در تمامی مقاطع تحصیلی برای متقاضیان بومی در نظر گرفته شده است.
هادیانپور در تشریح روند اشتغالزایی تصریح کرد: در قالب طرح جذب نیرو برای پالایشگاه، ۳۵۰ نفر در مقاطع تحصیلی مختلف شامل ۶۱ نفر با مدرک دیپلم، ۱۲۲ نفر کاردانی، ۱۰۰ نفر لیسانس و ۳۲ نفر فوقلیسانس جذب خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه «بومیگزینی» اولویت اصلی این فرایند بوده است، افزود: فرآیند طراحی دفترچههای آزمون، حاصل هشت ماه تلاش کارشناسی و تعامل با دستگاههای متولی و مدیران صنایع بوده است بهگونهای که در آزمون کتبی و همچنین مراحل مصاحبه، شاخصهای بومیگزینی بهصورت دقیق تعریف و لحاظ شده تا حقی از جوانان منطقه ضایع نشود.
استمرار استخدام در پتروشیمی
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات مشابهی برای پتروشیمی شازند نیز در حال انجام است، گفت: پس از برگزاری آزمون پالایشگاه، فرایند جذب ۱۰۸ نیروی جدید برای پتروشیمی نیز با همین سازوکارِ عدالتمحور و اولویتبندی بومی، در دستور کار قرار دارد.
تزریق نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال اعتبار به شهرستان شازند
هادیانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منابع مالی جذبشده برای پروژههای عمرانی، بیان کرد: با پیگیریهای صورتگرفته از محل منابع بانکی و وزارت نفت، تاکنون مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای اولویتدار شهرستان شازند تخصیص و توزیع شده است و پیشبینی میشود طی دو تا سه هفته آینده نیز مبلغ یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال دیگر وارد چرخه اعتباری این شهرستان شود.
وی با تبیین اولویتبندیهای اجرایی در این حوزه بیان کرد: این اعتبارات بر اساس اولویتهای چهارگانه شامل تأمین آب شرب، آب کشاورزی، آموزش و بهداشت و درمان توزیع میشود تا با رفع چالشهای زیرساختی، مسیرِ توسعه شتاب بیشتری گیرد.
مطالبات روزافزون، نشانگر توفیق نظام
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سطح توقعات مردم نشاندهنده دستاوردهای نظام در سالهای پس از انقلاب است، افزود: امروز مردم بهجای نیازهای اولیه، در حوزههای توسعهای و زیرساختی پیشرفته مطالبهگر هستند و این امر نشان میدهد که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر خدمترسانی موفق عمل کرده است.
هادیان پور گفت: ما نیز با تمام توان متعهد هستیم تا در ادامه مسیر، با صداقت و کار جهادی، دین خود را به ساحت مقدس شهدا و مردم شازند ادا کنیم.
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