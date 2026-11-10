به گزارش خبرنگار مهر، سمیرا جلیلی دبیر همایش جایزه امیر، که عصر امروز سه شنبه ۱۹ آبان برگزار شد با اشاره به افزایش مشارکت در پنجمین دوره برگزاری آن اظهار کرد: عدد هزار و ۲۰۰ ثبت‌نام‌کننده امسال، تنها یک آمار نیست، بلکه نشان‌دهنده هزار و ۲۰۰ مسیر تلاش و هزار و ۲۰۰ انسان دغدغه‌مند است که برای حل مسائل جامعه قدم برداشته‌اند.

وی با تشریح روند مشارکت در دوره‌های گذشته افزود: در نخستین سال برگزاری این رویداد ۵۵ نفر ثبت‌نام کردند که این تعداد در سال دوم به ۲۳۰ نفر، سال سوم به ۴۷۰ نفر و سال چهارم به ۶۷۰ نفر رسید و امسال با ثبت‌نام هزار و ۲۰۰ نفر، میزان مشارکت نسبت به سال نخست ۱۵ برابر شده است.

جلیلی با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان این رویداد گفت: در چهار دوره گذشته و مجموعاً پنج سال فعالیت این رویداد، ۲۷ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شده‌اند و امسال نیز هفت نفر انتخاب شده‌اند.

در ادامه این رویداد، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با قدردانی از فعالان عرصه محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق روستایی اظهار کرد: ایران به دست انسان‌هایی ساخته می‌شود که برای خدمت به مردم، در روستاها، مناطق عشایری و مسیرهای دشوار حضور پیدا می‌کنند و برخی از آنان حتی جان خود را در این راه از دست می‌دهند.

وی با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخچه توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی در چین افزود: در جریان این مطالعات به آماری برخوردم که نشان می‌داد در یک بازه هشت‌ساله، حدود هزار و ۸۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد توسعه در هر سرزمینی هزینه‌هایی دارد که گاهی انسان‌ها برای تحقق آن جان خود را فدا می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فداکاری انسان‌هایی که برای آسایش، امنیت و رفاه دیگران تلاش می‌کنند، تصریح کرد: پاسداشت زحمات این افراد باید در همبستگی و همدلی میان مردم نمود پیدا کند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با وضعیت جنگی روبه‌روست، آنچه ایران را همواره پابرجا نگه می‌دارد، زنجیره‌های انسانی و پیوند میان مردم است.

حسین‌زاده ادامه داد: همه ما با هر نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و مذهبی باید دست در دست یکدیگر داشته باشیم و زیر چتر ایران و ایرانیت برای ساختن این سرزمین تلاش کنیم.

وی با قدردانی از فعالان حوزه خیر و توسعه مناطق محروم خاطرنشان کرد: شما با نگاه انسانی و مهر الهی در حال ساختن ایران و کمک به توسعه این سرزمین هستید و تلاش‌هایتان ارزشمند است. دولت نیز خود را خدمتگزار افرادی می‌داند که با تمام وجود برای ایران عزیز تلاش می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت جغرافیایی و اجتماعی گفت: هیچ انسانی نباید به‌دلیل خاستگاه و محل تولد خود با تبعیض مواجه شود، بلکه همه باید از فرصت برابر برای رشد فردی و توسعه جامعه خود برخوردار باشند.

حسین‌زاده همچنین توانمندسازی پایدار جوامع محلی را یکی از اصول اساسی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی دانست و اظهار کرد: اقدامات ما باید به‌گونه‌ای باشد که اگر در منطقه‌ای برای توانمندسازی مردم حضور پیدا کردیم، آنان به ما وابسته نشوند؛ بلکه پس از پایان حضور و حمایت ما بتوانند روی پای خود بایستند، زندگی‌شان را بسازند و آینده روشنی برای فرزندانشان رقم بزنند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری دولت با فعالان این حوزه گفت: امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، با برگزاری نشست‌ها و تعامل بیشتر با مجموعه‌های فعال، برای حل مسائل و مشکلات مناطق محروم همکاری کنیم.