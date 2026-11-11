https://mehrnews.com/x3dzqC ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۰ کد مطلب 7007078 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۰ انهدام باند سارقان مسلح در شهرستان زاهدان زاهدان- در این ویدیو بخشی از از عملیات انهدام باند سارقان مسلح در شهر زاهدان را ملاحظه می کنید. دریافت 28 MB کد مطلب 7007078 کپی شد مطالب مرتبط ظرفیتهای دریایی سیستان و بلوچستان در رویداد ملی معرفی میشود تصویب ۳۹ مصوبه در کمیسیون ماده ۵ شهرهای شمالی سیستان وبلوچستان دهمرده: تأمین سوخت گلخانهها شرط تداوم تولید و امنیت غذایی است برچسبها زاهدان سارقان مسلح باند سارقان پلیس
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