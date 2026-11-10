به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی شامگاه سه‌شنبه در نشست هماهنگی رویداد جامع توسعه دریامحور ایران اظهار کرد: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بندری، تجاری، صنعتی و گردشگری، حضوری پررنگ در نخستین رویداد جامع توسعه دریامحور ایران خواهد داشت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های اقتصادی این منطقه را به فعالان اقتصادی معرفی می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار سیستان و بلوچستان، افزود: تجارت و ترانزیت، شیلات، صنایع دریایی، گردشگری، معدن، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی از مهم‌ترین محورهای حضور استان در این رویداد است و توانمندی تولیدکنندگان بومی و واحدهای صنعتی صادرات‌محور نیز در معرض معرفی قرار می‌گیرد.

چابهار؛ دروازه اتصال تجارت ایران به آب‌های آزاد

وی بندر چابهار را تنها بندر اقیانوسی کشور و یکی از محورهای مهم توسعه تجارت دریایی و ترانزیت دانست و گفت: دسترسی مستقیم این بندر به آب‌های آزاد، فرصت ارزشمندی برای گسترش مبادلات تجاری و تقویت جایگاه ایران در مسیرهای تجارت منطقه‌ای فراهم کرده است.

حسنی با اشاره به نقش چابهار در تأمین و واردات کالاهای اساسی کشور حتی در دوره جنگ، تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه کریدورهای حمل‌ونقل را از اولویت‌های معرفی ظرفیت‌های استان برشمرد.

وی ادامه داد: اتصال چابهار به میلک از طریق مسیرهای مواصلاتی و تکمیل راه‌آهن، زمینه پیوند ظرفیت‌های بندری استان با شبکه ترانزیتی و زنجیره‌های ارزش لجستیکی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به قرارگیری سیستان و بلوچستان در محور سیپک، توسعه ارتباطات دریایی با عمان و پاکستان را از دیگر فرصت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: مسیر چابهار به ریمدان و امتداد آن در خاک پاکستان، همچنین اتصال به مرز میلک و کشورهای افغانستان و آسیای میانه، از ظرفیت‌هایی است که در این رویداد معرفی خواهد شد.

حسنی تأکید کرد: حضور استان تنها به معرفی ظرفیت‌های بندری و صنعتی محدود نیست و توانمندی زنان، جوامع محلی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و مزیت‌های فرهنگی سواحل نیز در برنامه نمایشگاهی سیستان و بلوچستان جایگاه ویژه‌ای دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از آمادگی بخش خصوصی و دستگاه‌های تخصصی برای حضور مؤثر در این رویداد خبر داد و گفت: نشست‌های هماهنگی و بازدید مشترک از محل نمایشگاه در دستور کار قرار گرفته تا برنامه نهایی حضور استان با مشارکت مجموعه‌های مرتبط تدوین شود.

گفتنی است نخستین رویداد جامع توسعه دریامحور ایران از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ به مدت ۶ روز در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود و بخش تخصصی اقتصادی و صنعتی آن در سه روز نخست میزبان فعالان این حوزه خواهد بود.