به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز گلخانه‌داران استان، گفت: تداوم تولید محصولات کشاورزی و تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی، مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است و نباید محدودیت‌های سوختی موجب کاهش ظرفیت تولید گلخانه‌ها شود.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شرایط دشوار ناشی از خشکسالی، سیل، طوفان، زلزله و تحریم‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و هیچ‌یک از این مشکلات نتوانسته مانع تلاش و اراده آنان برای تأمین نیازهای غذایی جامعه شود.

وی با بیان اینکه جنگ تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، افزود: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های راهبردی کشور است و زمانی که سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین نشود، حمل‌ونقل نهاده‌های کشاورزی با مشکل مواجه باشد یا برق بهره‌برداران قطع شود، چگونه می‌توان انتظار داشت تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند؟

دهمرده ادامه داد: توسعه گلخانه‌ها تکلیفی قانونی است و براساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم استان در سال جاری ایجاد ۱۶۲ هکتار گلخانه تعیین شده است؛ بنابراین نمی‌توان برخلاف برنامه‌های مصوب، از تولیدکنندگان خواست فعالیت خود را متوقف کنند یا توسعه واحدهای گلخانه‌ای را به تعویق بیندازند.

وی با اشاره به اینکه تعیین میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی باید بر مبنای نظر کارشناسی و الزامات قانونی انجام شود، تصریح کرد: براساس ماده هفتم قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، مرجع تأمین و تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی، واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره میزان سوخت باید با در نظر گرفتن نیاز واقعی تولیدکنندگان و مسئولیت‌های قانونی این وزارتخانه انجام شود.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت گلخانه‌داران بیان کرد: کاهش ۵۰ درصدی سهمیه سوخت در اسفند و فروردین سال گذشته، با وجود اینکه مورد تأیید کارشناسی بخش کشاورزی نبود، به‌دلیل شرایط خاص کشور و با همراهی بهره‌برداران اجرا شد، اما متأسفانه همان میزان کاهش به مبنایی برای تعیین سهمیه سال جدید تبدیل شده است.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره مصرف سوخت در بخش کشاورزی گفت: مجموع سوخت مصرفی بخش کشاورزی استان، شامل شناورهای بنزینی و گازوئیلی، مرغداری‌ها، تراکتورها و گلخانه‌ها، سالانه به ۴۰۰ میلیون لیتر نمی‌رسد و نباید با طرح موضوعات غیرکارشناسی، مسئله اصلی تأمین سوخت تولیدکنندگان به حاشیه برده شود.

دهمرده با درخواست از نمایندگان مجلس برای پیگیری افزایش سهمیه سوخت گلخانه‌ها خاطرنشان کرد: انتظار داریم حداقل دو میلیون لیتر به سهمیه فعلی اضافه شود تا امکان تأمین ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز بهره‌برداران فراهم شود. ما نیز متعهد می‌شویم با مدیریت صحیح، از بروز اختلال در تولید و تأمین محصولات جلوگیری کنیم.

وی تأکید کرد: پذیرش سهمیه ۸۰ درصدی نیز مشروط به تسهیل فرآیند تأمین سوخت و حذف مراجعات و تأییدیه‌های تکراری در سامانه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که پس از تأیید میزان نیاز واقعی بهره‌بردار از سوی جهاد کشاورزی، شرکت توزیع‌کننده سوخت بتواند براساس همان میزان، فرآیند تأمین و توزیع را مدیریت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پایان گفت: تأمین امنیت غذایی مسئولیت مشترک همه دستگاه‌هاست و انتظار می‌رود مجموعه دستگاه‌های اجرایی با حمایت از تولیدکنندگان، زمینه استمرار فعالیت واحدهای کشاورزی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان را فراهم کنند.