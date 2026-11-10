به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میری گفت:۳۹ مصوبه از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب کمیسیون ماده پنج برای شهرهای زاهدان، میرجاوه، زابل، گلشن، محمدی، آشار و گشت مصوب شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: کمیسیون ماده پنج یکی از مهمترین مراجع تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی است که وظیفه بررسی و تصویب تغییرات و اصلاحات طرح‌های تفصیلی شهری را بر عهده دارد و تصمیمات آن می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی کالبدی شهرها، پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای و تسهیل اجرای طرح‌های شهری داشته باشد.

وی افزود: در ۱۲ جلسه برگزارشده از ابتدای سال جاری این کمیسیون موضوعات و درخواست‌های مرتبط با شهرهای مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و پس از طرح در کمیسیون و بررسی ابعاد مختلف ۳۹ مصوبه به تصویب رسیده است که اجرای آنها می‌تواند بخشی از نیازهای شهروندان و الزامات توسعه شهری این مناطق را پاسخ دهد.

میری ادامه داد: بررسی طرح‌های تفصیلی و اصلاحات مربوط به آن، تغییرات کاربری اراضی، نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود در محدوده شهرها، ساماندهی بافت‌های شهری و بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و شهروندان از جمله موضوعاتی است که در فرآیند بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده پنج مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی اصولی برای توسعه شهرهای شمال استان بیان کرد: تصمیمات کمیسیون ماده پنج باید در چارچوب طرح‌های بالادست، ضوابط و مقررات شهرسازی و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های هر شهر اتخاذ شود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای، از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای نامتوازن و توسعه نامناسب شهری جلوگیری شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: هدف از فعالیت کمیسیون ماده پنج صرفا بررسی تغییرات کاربری یا اصلاحات طرح‌های شهری نیست بلکه این کمیسیون نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های توسعه شهری، نیازهای شهروندان و ضوابط و مقررات شهرسازی دارد و تلاش می‌شود تصمیمات اتخاذشده با رویکرد توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی شهری همراه باشد.

میری خاطرنشان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی و همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون، بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های شهرسازی را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ساماندهی فضاهای شهری و پاسخگویی به نیازهای قانونی شهروندان در شهرهای مختلف استان فراهم شود.