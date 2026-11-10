به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان عصر سه‌شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان‌شرقی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بر ضرورت تسریع در تأمین تسهیلات بانکی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری افزایش تسهیلات بانکی برای پروژه‌های در حال اجرا اظهار کرد: طرح‌هایی که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر جدید سهند برای دریافت تسهیلات متمم به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

ضرورت تعیین تکلیف تسهیلات متمم بانکی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند بررسی درخواست‌ها در بانک‌های عامل گفت: برخی درخواست‌های تسهیلات متمم تأیید، تعدادی رد و بخشی نیز همچنان در انتظار بررسی است.

نجفیان با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف این درخواست‌ها، خواستار اعلام دلایل رد تسهیلات و پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف از سوی بانک‌ها شد و همراهی بیشتر شبکه بانکی را برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن ضروری دانست.

اأکید بر تأمین زیرساخت‌ها همزمان با ساخت واحدها

وی تأمین زیرساخت‌های خدماتی را از الزامات بهره‌برداری از واحدهای مسکونی عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی، اجرای زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب را نیز دنبال کنند تا واحدهای آماده‌شده بدون مشکل در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن در استان اعلام کرد: حدود یک‌هزار واحد مسکونی در نهم آذرماه امسال افتتاح می‌شود.

نجفیان همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از مجموع حدود پنج‌هزار واحد مسکونی در افتتاح‌های نیمه دوم سال در نقاط مختلف استان خبر داد.