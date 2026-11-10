به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از تدوین برنامه‌ای مدون برای تکمیل این طرح‌ها خبر داد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اتمام واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های مورد نیاز شد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها باید به‌صورت مستمر بررسی و میزان پرداختی هر بانک مشخص شود تا دلایل احتمالی عقب‌ماندگی از تعهدات شناسایی و پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی از اداره‌کل راه و شهرسازی استان خواست آمار تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را به تفکیک ارائه کند تا با شفاف شدن وضعیت تأمین مالی، موانع موجود با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

محمدی طولانی شدن اجرای پروژه‌های مسکن را عاملی برای افزایش هزینه‌های ساخت و تحمیل بار مالی بیشتر به طرح دانست و بر لزوم مدیریت، نظارت مستمر و رعایت برنامه زمان‌بندی برای تکمیل واحدها تأکید کرد.

تکمیل زیرساخت‌ها همزمان با ساخت واحدهای مسکونی

وی با بیان اینکه هدف نهضت ملی مسکن صرفاً احداث ساختمان‌های مسکونی نیست، گفت: محوطه‌سازی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های روبنایی نیز باید با سرعت و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها تکمیل شوند تا واحدها در قالب سکونتگاه‌های برخوردار از خدمات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار گیرند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین تأکید کرد: تأخیر دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای زیرساخت‌ها نباید مانع بهره‌برداری از واحدهای مسکونی آماده شود و هر دستگاه باید بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص، وظایف خود را انجام دهد.

در این جلسه اعلام شد حدود یک‌هزار واحد مسکونی در نهم آذرماه افتتاح می‌شود و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از بیش از پنج‌هزار واحد مسکونی در نیمه دوم سال نیز در دستور کار قرار دارد.